Tyle zostało z BMW po zderzeniu z tirem. Koszmarny wypadek tuż przed świtem

- Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca BMW z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z tirem - informuje Tomasz Krupa rzecznik podlaskiej policji

Osobówka zmiażdżona.

BMW po wypadku zostało doszczętnie rozbite, a podróżujący autem mogą mówić o dużym szczęściu.

- Dwie osoby trafiły do szpitala- dodają policjanci.

Rannych z rozbitego auta musieli wyciągać strażacy. Kierowca pojazdu nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policja ustala dokładne okoliczności wypadku. Droga był całkowicie zamknięta przez parę godzin.