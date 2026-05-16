Tyle zostało z BMW po zderzeniu z tirem. Koszmarny wypadek tuż przed świtem

Paweł Jakubowski
2026-05-16 13:52

Do wypadku doszło około 2:30 w nocy na drodze nr. 645 niedaleko Nowogrodu. BWM wjechało na czołówkę z samochodem ciężarowym.

Autor: PSP Łomża/ Materiały prasowe

    - Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca BMW z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z tirem - informuje Tomasz Krupa rzecznik podlaskiej policji

Osobówka zmiażdżona.

BMW po wypadku zostało doszczętnie rozbite, a podróżujący autem mogą mówić o dużym szczęściu.

   - Dwie osoby trafiły do szpitala- dodają policjanci.

Rannych z rozbitego auta musieli wyciągać strażacy. Kierowca pojazdu nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policja ustala dokładne okoliczności wypadku. Droga był całkowicie zamknięta przez parę godzin. 

