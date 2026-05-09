Chciał kasę za znaleziony telefon. Będzie miał kłopoty

Do zambrowskiej jednostki zgłosiła się mieszkanka Zambrowa, informując, że jej córka zgubiła telefon komórkowy podczas powrotu ze szkoły do domu.

- Kobieta zadzwoniła na numer córki. Odebrał mężczyzna, który oświadczył, że znalazł telefon na terenie Zambrowa. Za zwrot urządzenia zażądał 100 złotych. Gdy kobieta nie zgodziła się na takie warunki, mężczyzna rozłączył się i kontakt z nim się urwał - informuje podlaska policja

Będzie miał kłopoty

Funkcjonariusze szybko namierzyli mężczyznę. Jak się okazało mężczyzna wykonywał połączenia ze znalezionego telefon.

38-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia cudzej rzeczy.

Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.