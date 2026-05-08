Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ortopedia UDSK w Białymstoku pęka w szwach

Sezon na hulajnogi elektryczne w pełni. Korzysta z nich coraz więcej dzieci i młodzieży. Eksperci apelują, że są zabójcze - wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do poważnego urazu.

Ortopedia pęka w szwach

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odnotowuje wzrost młodych pacjentów po urazach doznanych na hulajnogach elektrycznych.

- Dominują ciężkie urazy u bardzo młodych dzieci, które nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach - mówi ​Tomasz Guszczyn, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK. - Rodzice są nieświadomi, a konsekwencje tej nieświadomości mogą być do końca życia.

Zakaz hulajnóg w centrum Białegostoku

W marcu br. władze Białegostoku wprowadziły strefy zakazu ruchu i parkowania dla hulajnóg elektrycznych w ścisłym centrum oraz w parkach miejskich. Zakaz obejmuje Rynek Kościuszki, Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dziedziniec przed Pałacem Branickich, Park Planty, Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Park Branickich oraz Bulwary Kościałkowskiego. Za złamanie przepisów grozi 500 zł mandatu.

Hulajnogi nie dla dzieci poniżej 13 roku życia

Minimalny wiek użytkownika hulajnogi na drogach publicznych to 13 lat, młodsze dzieci mogą korzystać z urządzeń wyłącznie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Ponadto od 3 czerwca młodzież do 16. roku życia będzie miała obowiązek jazdy w kasku.