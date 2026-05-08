Ogromne zainteresowanie meczem Jagiellonia - Pogoń. Nie ma już biletów

Ekstraklasa już na ostatniej prostej. Za kilka kolejek poznamy ostateczne rozstrzygnięcia. Jagiellonia Białystok jeszcze walczy o mistrza, ale ma minimalne szanse na tytuł. Duma Podlasia skupia się raczej na zajęciu miejsce dającego prawo gry w europejskich pucharach.

Biletów nie ma. Ale...

Sobotnie spotkanie z Pogonią będzie niezwykle istotne dla układu tabeli. Fani już w czwartek wykupili na to spotkanie wszystkie bilety. Szansa na wejściówki pojawi sie w piątek po południu

- O godzinie 15:00 zwolnione zostaną miejsca z niewykorzystanych rezerwacji sponsorskich oraz dla grup zorganizowanych - informuje Jagiellonia

Warto również włączyć Eskę Białystok na 90,6. Tu na antenie też pojawią się do zgarnięcia bilety :)

Jaga - Pogoń

Duma Podlasia zajmuje w tabeli czwarta lokatę i walczy o przepustkę do gry na arenie europejski. Co ciekawe podobne marzenia mają również Portowcy, którzy wygrali w ostanie kolejce i są na miejscu 9-tym. Brakuje im 5 punktów do strefy, która otrzyma zaproszenie do meczów na starym kontynencie.

Mecz Jagiellonia -Pogoń w sobotę o godzinie 17:30 na Choerten Arenie