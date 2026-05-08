Ogromne zainteresowanie meczem Jagiellonia - Pogoń. Nie ma już biletów

Paweł Jakubowski
2026-05-08 7:30

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin obejrzy komplet publiczności. Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie zostały wyprzedane. Ale... No zawsze jest jakieś małe ale.

Jagiellonia kibice

i

Autor: Paweł Jakubowski/ Materiały prasowe

Ekstraklasa już na ostatniej prostej. Za kilka kolejek poznamy ostateczne rozstrzygnięcia. Jagiellonia Białystok jeszcze walczy o mistrza, ale ma  minimalne szanse na tytuł. Duma Podlasia skupia się raczej na zajęciu miejsce dającego prawo gry w europejskich pucharach.

Biletów nie ma. Ale...

Sobotnie spotkanie z Pogonią będzie niezwykle istotne dla układu tabeli. Fani już w czwartek wykupili na to spotkanie wszystkie bilety.  Szansa na wejściówki pojawi sie w piątek po południu

   - O godzinie 15:00 zwolnione zostaną miejsca z niewykorzystanych rezerwacji sponsorskich oraz dla grup zorganizowanych - informuje Jagiellonia 

Warto również włączyć Eskę Białystok na 90,6. Tu na antenie też pojawią się do zgarnięcia bilety :) 

Jaga - Pogoń 

Duma Podlasia zajmuje w tabeli czwarta lokatę i walczy o przepustkę do gry na arenie europejski. Co ciekawe podobne marzenia mają również Portowcy, którzy wygrali w ostanie kolejce i są na miejscu 9-tym. Brakuje im 5 punktów do strefy, która otrzyma zaproszenie do meczów na starym kontynencie. 

Mecz Jagiellonia -Pogoń w sobotę o godzinie 17:30 na Choerten Arenie 

Przeczytaj także:
Oskar Pietuszewski po maturze z języka obcego. Leci do Porto
jagiellonia białystok
Pogoń Szczecin