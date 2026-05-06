Nowa linia autobusowa w Białymstoku. Będzie kursować na kampus UwB

Dobra wiadomość dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa - 33, która będzie kursować na kampus przy ul. Ciołkowskiego.

Autobusem na kampus

Od nowego roku akademickiego na kampus przenoszą się Wydziały: Filologiczny, Filozofii i Kognitywistyki, Historii i Studiów Kulturowych. W związku z tym pojawiła się potrzeba uruchomienia nowej linii komunikacji miejskiej. Autobus nr 33 będzie zatrzymywał się na przystanku przy ul. 11 listopada. Dokładna trasa linii jest jeszcze ustalana.