Nowa linia autobusowa w Białymstoku. Będzie kursować na kampus UwB

Julia Łata
2026-05-06 11:29

Nowa linia autobusowa - 33 - to odpowiedź na potrzeby studentów kształcących się na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Linia zostanie uruchomiona 1 października.

Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe

Dobra wiadomość dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa - 33, która będzie kursować na kampus przy ul. Ciołkowskiego.

Autobusem na kampus

Od nowego roku akademickiego na kampus przenoszą się Wydziały: Filologiczny, Filozofii i Kognitywistyki, Historii i Studiów Kulturowych. W związku z tym pojawiła się potrzeba uruchomienia nowej linii komunikacji miejskiej. Autobus nr 33 będzie zatrzymywał się na przystanku przy ul. 11 listopada. Dokładna trasa linii jest jeszcze ustalana. 

