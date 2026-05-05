Juwenalia Białystok 2026. Ostatni moment aby nabyć karnet

Paweł Jakubowski
2026-05-05 16:20

Coraz bliżej do wielkiego majowego święta studentów w Białymstoku i coraz mniej czasu na nabycie karnetu na tę imprezę.

Tegoroczna impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej. Zapowiada się naprawdę wybornie, bo na dwóch scenach zagra ponad 20 artystów. 

W Białymstoku pojawią się m.in. Myslovitz,  Skolim, PRO8L3M, Bambi, Malik Montana, Pezet czy Zenek Matyniuk

W zasadzie już zakończyła się sprzedaż karnetów, ale organizatorzy na chwilę wznowili ich sprzedaż 

 - Na prośbę mieszkanców wznowiliśmy na chwilę sprzedaż karnetów. Można je jeszcze nabyć do godziny 23:59 we wtorek 5 maja - mówi Mateusz Adaszczyk prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej 

Od 6 maja będzie już można kupić tylko bilety na dany dzień 

Karnety można nabyć na ebilet.pl  

