Gwiazda FC Porto Oskar Pietuszewski zdaje maturę w Białymstoku. Jak poradził sobie z językiem polskim?

Kariera Oskara Pietuszewskiego nabrała tempa, odkąd wychowanek Jagiellonii Białystok został zawodnikiem FC Porto. 17-latek szybko stał się gwiazdą w portugalskim klubie i zyskał sympatię kibiców. W sobotę Smoki zdobyły mistrzostwo i prosto z wielkiej fety Oskar przyjechał do Białegostoku, żeby... zdać maturę!

W sobotę, 2 maja FC Porto już po raz 32. zdobyło mistrzostwo Portugalii. Nie obyło się bez wielkiej fety, cieszył się również Oskar Pietuszewski. Czy świętowanie nie przeszkodziło mu w nauce do matury?

- Był czas na świętowanie, był czas na naukę. To jest super rzecz, że udało się zdobyć mistrzostwo, a teraz jest focus na nauce, a zaraz kolejny mecz i kolejne wyzwania - mówi Oskar Pietuszewski.

Na pierwszy ogień język polski

Jak przyznaje wychowanek Jagiellonii Białystok, język polski był przedmiotem, którego obawiał się najbardziej.

- Troszkę obawiałem się polskiego, ale myślę, że raczej pozytywnie, fajny temat się trafił. Przygotowywałem się indywidualnie w Portugalii, ciężko pracowałem. Bardzo mi zależy, żeby zdać maturę - przyznaje zawodnik FC Porto.

Oskar Pietuszewski nie zarzucił nauki dla kariery sportowej, przeciwnie, w rozmowie z Radiem ESKA Białystok przyznał, że szkoła jest dla niego równie ważna.

- Kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, ale jestem tak wychowany, żeby maturę zdać. Nie wiadomo co się wydarzy, szkołę trzeba skończyć, maturę trzeba mieć, to jest ważne - dodaje wychowanek Jagiellonii Białystok.