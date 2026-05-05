W cysternie coś innego niż w dokumentach. Łącznie 30 tys. litrów

Zgodnie z dokumentami w cysternie miało znajdować się ponad 31 tys. l oleju smarowego. Badania próbek przewożonego towaru przeprowadzone w Mobilnym Laboratorium Paliw Ciekłych w Koroszczynie wykazały, że cysternie znajduje się coś innego.

Olej

Ciężarówka przewoziła olej opałowy, który podlega szczególnym regulacjom. Wymagany jest m.in. elektroniczny dokument e-AD oraz opłacenie akcyzy.

Zajęty pojazd

Cysternę z olejem zajęto do postępowania karnego skarbowego. Należny podatek akcyzowy za zabezpieczone paliwo to prawie 58 tys. zł. Za przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji organizatorom transportu grozi kary grzywny lub kara pozbawienia wolności.