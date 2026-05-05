W cysternie coś innego niż w dokumentach. Łącznie 30 tys. litrów

Paweł Jakubowski
2026-05-05 12:29

Lewy towar znaleziono w ciężarówce jadącej z Łotwy na trasie S61 przy granicy z polsko- litewskiej. W

Paliwo

i

Autor: Podlaska KAS/ Archiwum prywatne Paliwo

Zgodnie z dokumentami w cysternie miało znajdować się ponad 31 tys. l oleju smarowego.  Badania próbek przewożonego towaru przeprowadzone w Mobilnym Laboratorium Paliw Ciekłych  w Koroszczynie wykazały, że cysternie znajduje się coś innego.

Olej  

Ciężarówka przewoziła olej opałowy, który podlega szczególnym regulacjom. Wymagany jest m.in. elektroniczny dokument e-AD oraz opłacenie akcyzy. 

Zajęty pojazd 

Cysternę z olejem zajęto do postępowania karnego skarbowego. Należny podatek akcyzowy za zabezpieczone paliwo to prawie 58 tys. zł. Za przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji organizatorom transportu grozi kary grzywny lub kara pozbawienia wolności. 

Przeczytaj także:
Podłożył ogień i odjechał na rowerze. Wyrok za zabójstwo ojca
Alfabet Millera | U jak Uceczka Ziobry