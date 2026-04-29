Podłożył ogień i odjechał na rowerze. Wyrok za zabójstwo ojca

Paweł Jakubowski
2026-04-29 10:10

Przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku zapadł ostateczny wyrok w procesie odwoławczy 42-latka oskarżonego o zabójstwo ojca. Mężczyzna podpalił dom, gdy ojciec spał na strychu.

Podpalił ojca

Podpalił dom

Do tragicznego wypadku doszło 14 września 2024 roku. Według prokuratury 42-latek wiedząc, że jego ojciec śpi na strychu podpalił dom. Chwilę obserwował całą sytuację, a następnie odjechał na rowerze. Skala pożaru była na tyle duża, że łuna była widoczna z dużej odległości.

W trakcie akcji gaśniczej znaleziono zwęglone zwłoki 77 letniego mężczyzny. 

Wyrok nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał oskarżonego za winnego i wymierzył karę 25,5 roku pozbawienia wolności. Oskarżając dodatkowo mężczyznę o znęcanie się nad ojcem 

Odwołanie sąd odrzucił

Apelację od wyroku złożyła obrona, która argumentuje, że nie ma dowodów na celowe doprowadzenie do pożaru. Sąd Apelacyjny w Białymstoku odrzucił apelację, uznając zasądzony wyrok za słuszny.

- Wina oskarżonego jest bezsprzeczna. Wszelkie dowody, w tym monitoring wskazują, że 42- latek zabił swojego ojca, ze szczególnym okrucieństwem. - argumentowała sędzia Halina Czaban 

