Nie żyje Paweł Krachało. Suwalski policjant i ratownik WOPR miał 33 lata

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-14 12:15

Tragiczne wiadomości napłynęły z Podlasia. W wieku 33 lat odszedł Paweł Krachało, policjant z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz oddany ratownik tamtejszego WOPR. „Był człowiekiem, który całe swoje życie podporządkował niesieniu pomocy i ochronie innych. Zarówno w policyjnym mundurze na lądzie, jak i w ratowniczych barwach nad wodą, zawsze stał na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa” - napisali o zmarłym jego koledzy ze służby.

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Autor: Pexels.com

Suwałki. Nie żyje Paweł Krachało

Tragiczną informację o śmierci funkcjonariusza opublikowała Komenda Miejska Policji w Suwałkach. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że w wieku 33 lat zmarł aspirant Paweł Krachało, pełniący służbę w tamtejszej jednostce.

Zmarły dołączył do policyjnych szeregów w 2016 roku. Od samego początku swojej kariery zawodowej w mundurze służył właśnie w suwalskiej komendzie, z którą pozostał związany aż do śmierci.

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Wzruszające słowa pożegnania

Paweł Krachało nie ograniczał się jedynie do służby w policji. Działał również jako oddany ratownik Suwalskiego WOPR. Przyjaciele z wodnego pogotowia opublikowali w mediach społecznościowych poruszający wpis upamiętniający 33-latka.

Koledzy wspominali, że mężczyzna w pełni oddał się ratowaniu innych. Podkreślali, że zarówno patrolując ulice w mundurze, jak i czuwając nad bezpieczeństwem nad wodą, nieustannie chronił ludzkie życie. Jego bezinteresowność i profesjonalne podejście stanowiły dla nich codzienną inspirację.

Ratownicy wyrazili ogromny żal z powodu tak niespodziewanej i przedwczesnej śmierci. Wpis zakończyli podziękowaniami za wspólne patrole, niezawodne wsparcie oraz gotowość do pomocy w każdej sytuacji, zaznaczając, że zmarły zostawił po sobie ogromną pustkę.

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