Nie żyje Paweł Krachało. Suwalski policjant i ratownik WOPR miał 33 lata

Suwałki. Nie żyje Paweł Krachało

Tragiczną informację o śmierci funkcjonariusza opublikowała Komenda Miejska Policji w Suwałkach. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że w wieku 33 lat zmarł aspirant Paweł Krachało, pełniący służbę w tamtejszej jednostce.

Zmarły dołączył do policyjnych szeregów w 2016 roku. Od samego początku swojej kariery zawodowej w mundurze służył właśnie w suwalskiej komendzie, z którą pozostał związany aż do śmierci.

Wzruszające słowa pożegnania

Paweł Krachało nie ograniczał się jedynie do służby w policji. Działał również jako oddany ratownik Suwalskiego WOPR. Przyjaciele z wodnego pogotowia opublikowali w mediach społecznościowych poruszający wpis upamiętniający 33-latka.

Koledzy wspominali, że mężczyzna w pełni oddał się ratowaniu innych. Podkreślali, że zarówno patrolując ulice w mundurze, jak i czuwając nad bezpieczeństwem nad wodą, nieustannie chronił ludzkie życie. Jego bezinteresowność i profesjonalne podejście stanowiły dla nich codzienną inspirację.

Ratownicy wyrazili ogromny żal z powodu tak niespodziewanej i przedwczesnej śmierci. Wpis zakończyli podziękowaniami za wspólne patrole, niezawodne wsparcie oraz gotowość do pomocy w każdej sytuacji, zaznaczając, że zmarły zostawił po sobie ogromną pustkę.