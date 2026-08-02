Miss Polski 2026. 28-latka z Supraśla z tytułem najpiękniejszej Polki

To był 37. konkurs Miss Polski. O tytuł walczyły reprezentantki wszystkich województw. Wiktoria podczas finałowej gali zakwalifikowała się do TOP 5. A następnie jury zdecydowało, że to właśnie do niej trafi korona najpiękniejszej.

Kim jest Wiktoria?

Wiktora w wieku 9 lat wyjechała z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Prowadziła badania naukowe w obszarze zdrowia kobiet, została też laureatką „Najlepszy student polonijny 2026„. Do Polski wróciła po piętnastu latach, aby studiować medycynę. Przy okazji trafiła na casting miss województwa podlaskiego. Teraz została Miss Polski 2026.