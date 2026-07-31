Jagiellonia Białystok - Motor Lublin. Czas na 2. kolejkę PKO BP Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok dobrze weszła w nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Po zwycięstwie 1:0 z Koroną Kielce Jaga ma na koncie 3 oczka ex aequo z sześcioma drużynami.

Defensywa

W pierwszym spotkaniu nowego sezonu zdecydowanie na plus wyglądała defensywa Jagiellonii. Zespół zagrał solidnie w formacji obronnej z przeciwnikiem, który próbował szarżować przy Słonecznej. Widać, że trener Adrian Siemieniec dobrze nastawił tę formację podczas obozu przygotowawczego w Austrii.

"Chcemy przejmować inicjatywę"

Trener Adrian Siemieniec podczas konferencji przedmeczowej podkreślał, że to Jaga chce narzucać tempo piątkowego spotkania.

- Musimy punktować od samego początku w Ekstraklasie, stąd ta koncentracja. - podkreśla Siemieniec.

Jednocześnie trener musi mądrze rozłożyć siły ze względu na zbliżający się mecz 3. rundy eliminacji do Ligi Europy, który już 6 sierpnia.

Piątkowy rywal Jagi - Motor Lublin - zremisował swoje pierwsze spotkanie z Widzewem Łódź 2:2.

Mecz z Motorem w piątek o 20:30.