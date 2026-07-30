BAYERA, dmuchańce, stragany i Eska Summer City! Już w niedzielę Dzień Grodziska

Dzień Grodziska to impreza dla rodzin, pomysł na letnią randkę albo wypad z przyjaciółmi. A jak przyjdziecie sami, to koniecznie podbijcie do naszego wakacyjnego patrolu i już będziecie mieć towarzystwo. Wydarzenie na Boisku Gminnym w Grodzisku w niedzielę (2.08). Początek o 16:30.

Line up

Gwiazdą wieczoru będzie legendarny zespół BAYERA, a wcześniej na scenie wystąpią:

uczniowie Zespołu Szkół w Grodzisku,

Skowronki z Brańska,

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej,

Kapela Kwartet,

Zespół Fart,

Drugi Oddech.

ESKA Summer City

Na gminnym festynie będzie mnóstwo atrakcji, między innymi rozrywki dla dzieci (na gratisowy dmuchaniec możecie wbijać już od godziny 14!), konkursy, stoiska z lokalnym rękodziełem i regionalnymi smakołykami. Po koncertach stery przejmuje DJ Mariusz, z którym bawicie się do północy!

Z naszą ekipą też będzie sporo zabawy. Wakacyjny patrol ESKA Sumer City poznacie po pomarańczowych koszulkach. Każdy, kto ściągnie naszą apkę dostanie wakacyjne gadżety. Będą też konkursy z nagrodami. Podejdźcie do nas, a na pewno nie pożałujecie!

Grodzisk na weekend

Gmina Grodzisk to jedno z tych miejsc na Podlasiu, gdzie można zwolnić tempo i odpocząć z dala od miejskiego zgiełku. Rozległe pola, lasy i malownicze tereny doliny rzeki Nurzec sprzyjają spacerom, wycieczkom rowerowym i kontaktowi z naturą.

Miłośnicy historii i kultury znajdą tu zabytkowe cerkwie i kościoły oraz ślady wielokulturowego dziedzictwa regionu, które od wieków tworzyły wspólnie społeczności polska, białoruska i ukraińska. Weekend w gminie Grodzisk to doskonała okazja, by odkryć spokojne oblicze Podlasia, spróbować regionalnych smaków i przekonać się, że największym atutem tego miejsca jest autentyczność oraz gościnność mieszkańców.