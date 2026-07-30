BAYERA, dmuchańce, stragany i Eska Summer City! Już w niedzielę Dzień Grodziska

Dzień Grodziska to impreza dla rodzin, pomysł na letnią randkę albo wypad z przyjaciółmi. A jak przyjdziecie sami, to koniecznie podbijcie do naszego wakacyjnego patrolu i już będziecie mieć towarzystwo. Wydarzenie na Boisku Gminnym w Grodzisku w niedzielę (2.08). Początek o 16:30.
Line up
Gwiazdą wieczoru będzie legendarny zespół BAYERA, a wcześniej na scenie wystąpią:
- uczniowie Zespołu Szkół w Grodzisku,
- Skowronki z Brańska,
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej,
- Kapela Kwartet,
- Zespół Fart,
- Drugi Oddech.
ESKA Summer City
Na gminnym festynie będzie mnóstwo atrakcji, między innymi rozrywki dla dzieci (na gratisowy dmuchaniec możecie wbijać już od godziny 14!), konkursy, stoiska z lokalnym rękodziełem i regionalnymi smakołykami. Po koncertach stery przejmuje DJ Mariusz, z którym bawicie się do północy!
Z naszą ekipą też będzie sporo zabawy. Wakacyjny patrol ESKA Sumer City poznacie po pomarańczowych koszulkach. Każdy, kto ściągnie naszą apkę dostanie wakacyjne gadżety. Będą też konkursy z nagrodami. Podejdźcie do nas, a na pewno nie pożałujecie!
Grodzisk na weekend
Gmina Grodzisk to jedno z tych miejsc na Podlasiu, gdzie można zwolnić tempo i odpocząć z dala od miejskiego zgiełku. Rozległe pola, lasy i malownicze tereny doliny rzeki Nurzec sprzyjają spacerom, wycieczkom rowerowym i kontaktowi z naturą.
Miłośnicy historii i kultury znajdą tu zabytkowe cerkwie i kościoły oraz ślady wielokulturowego dziedzictwa regionu, które od wieków tworzyły wspólnie społeczności polska, białoruska i ukraińska. Weekend w gminie Grodzisk to doskonała okazja, by odkryć spokojne oblicze Podlasia, spróbować regionalnych smaków i przekonać się, że największym atutem tego miejsca jest autentyczność oraz gościnność mieszkańców.