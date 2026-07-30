Wielkie święto koszykówki. W Białymstoku odbył się Krzysztof Sulima Camp

To było wielkie święto koszykówki. Na boiskach przy I Liceum Ogólnokształcącym po raz pierwszy w Białymstoku odbył się Festiwal Koszykówki. Inicjatorem imprezy był Krzysztof Sulima - zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski i wychowanek białostockiej koszykówki.

Podczas festiwalu odbył się rodzinny turniej 3x3 i mistrzostwa Białegostoku w grze w 21. Były też konkursy z nagrodami, gry i zabawy sportowe, symulatory i refleksomierze, piknik rodzinny oraz Krzysztof Sulima Camp.

Na festiwalu pojawił się także nasz letni patrol Eska Summer City. Wspólnie rzucaliśmy do kosza, a najlepsze rzuty nagrodziliśmy wakacyjnymi eskowymi gadżetami. Dziękujemy Wam za pozytywne emocje i wspólną zabawę.

Szukajcie siebie na fotkach :)