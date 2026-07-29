Rękodzieło, Strongman Europe Cup i koncerty. Przed nami 37. Jarmark Dominikański w Choroszczy

W niedzielę, 2 sierpnia będzie się działo w Choroszczy! Już po raz 37. odbędzie się tam Jarmark Dominikański, a to oznacza moc atrakcji.
Jarmark będzie zwieńczeniem 44. Dni Choroszczy.
W programie:
- stoiska z rękodziełem ludowym,
- regionalne smakołyki,
- strefa animacji,
- honorowa akcja krwiodawstwa,
- Strongman Europe Cup Choroszcz 2026,
- pokazy konne Chorągwi Husarskiej Koronnej Stefana Branickiego,
- koncerty.
Na scenie wystąpią:
- Cookies Band,
- Daria Marx
- ŁZY - gwiazda wieczoru.
Na miejscu spotkacie też nasz letni patrol Eska Summer City. Będą konkursy i eskowe wakacyjne gadżety do zgarnięcia.
To wszystko na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych. Jarmark rozpocznie się o godz. 10:00.