Rękodzieło, Strongman Europe Cup i koncerty. Przed nami 37. Jarmark Dominikański w Choroszczy

Julia Łata
2026-07-29 9:17

Już po raz 37. w Choroszczy odbędzie się Jarmark Dominikański. 2 sierpnia na mieszkańców i turystów czeka masa atrakcji. Będą stoiska lokalnych rękodzielników, pokazy konne, Strongman Europe Cup, koncerty i wiele więcej.

Publiczność pod sceną Jarmarku Dominikańskiego. O atrakcjach w Choroszczy przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Radio Eska Białystok/ Archiwum prywatne

W niedzielę, 2 sierpnia będzie się działo w Choroszczy! Już po raz 37. odbędzie się tam Jarmark Dominikański, a to oznacza moc atrakcji. 

Jarmark będzie zwieńczeniem 44. Dni Choroszczy. 

W programie:

  • stoiska z rękodziełem ludowym,
  • regionalne smakołyki,
  • strefa animacji,
  • honorowa akcja krwiodawstwa,
  • Strongman Europe Cup Choroszcz 2026,
  • pokazy konne Chorągwi Husarskiej Koronnej Stefana Branickiego,
  • koncerty.

Na scenie wystąpią:

  • Cookies Band,
  • Daria Marx
  • ŁZY - gwiazda wieczoru.

Na miejscu spotkacie też nasz letni patrol Eska Summer City. Będą konkursy i eskowe wakacyjne gadżety do zgarnięcia.

To wszystko na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych. Jarmark rozpocznie się o godz. 10:00.

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