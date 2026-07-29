Rękodzieło, Strongman Europe Cup i koncerty. Przed nami 37. Jarmark Dominikański w Choroszczy

W niedzielę, 2 sierpnia będzie się działo w Choroszczy! Już po raz 37. odbędzie się tam Jarmark Dominikański, a to oznacza moc atrakcji.

Jarmark będzie zwieńczeniem 44. Dni Choroszczy.

W programie:

stoiska z rękodziełem ludowym,

regionalne smakołyki,

strefa animacji,

honorowa akcja krwiodawstwa,

Strongman Europe Cup Choroszcz 2026,

pokazy konne Chorągwi Husarskiej Koronnej Stefana Branickiego,

koncerty.

Na scenie wystąpią:

Cookies Band,

Daria Marx

ŁZY - gwiazda wieczoru.

Na miejscu spotkacie też nasz letni patrol Eska Summer City. Będą konkursy i eskowe wakacyjne gadżety do zgarnięcia.

To wszystko na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych. Jarmark rozpocznie się o godz. 10:00.