Drugie życie odpadów. W Białymstoku pojawiły się ławki kompozytowe

W Białymstoku pojawiły się pierwsze ławki wykonane z odpadów. Ławki są cztery - dwie na skwerze przy ul. Lipowej (przy cerkwi), po jednej przy Alei Bluesa oraz na skwerze przy Pałacyku Gościnnym.

Ławki są dla mieszkańców, ale mamy też propozycję dla ich czworonożnych przyjaciół. To poidełka z płyty EPK dla zwierząt, przydatne zwłaszcza podczas spacerów w upalne dni. Województwo podlaskie jest liderem recyklingu. Białystok poddaje recyklingowi 53 procent odpadów. To jest doskonały wynik w skali kraju – mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.

Ławki wykonano z Ekologicznej Płyty Kompozytowej. Powstały dzięki współpracy miejskiej spółki LECH z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.

To przykład innowacji, która powstała z myślą o środowisku, ale ma też bardzo praktyczny wymiar. Z odpadów, które do tej pory były jednymi z najtrudniejszych do zagospodarowania, powstaje trwały materiał o szerokim zastosowaniu. – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Nowa technologia jest kolejnym elementem rozwijanego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego celem jest zwiększanie poziomu recyklingu i jak najlepsze wykorzystanie surowców.