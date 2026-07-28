Duńczyk dołącza do Jagiellonii Białystok. Rekord transferowy pobity

Paweł Jakubowski
2026-07-28 21:45

Jagiellonia Białystok wykonała kolejny ruch transferowy i to rekordowy. Do Dumy Podlasia dołączył Anders Klynge, który przeniósł się z norweskiego FK Bodø/Glimt.

Uśmiechnięty piłkarz Anders Klynge w koszulce Jagiellonii. O rekordowym transferze przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Według nieoficjalnych doniesień nowy nabytek kosztował Jagiellonię 850 tysięcy euro. Do tego dochodzą bonusy, które mogą wywindować kwotę na milion euro. Tym samym Duńczyk urasta do rekordu transferowego Żółto-Czerwonych.

Doświadczenie w Lidze Mistrzów

Anders Klynge, to 25-letni środkowy pomocnik, który ostatnio grał w norweskim FK Bodø/Glimt. W 24 spotkaniach (cztery w Lidze Mistrzów) zdobył jedną bramkę.

Wcześniej w duńskiej ekstraklasie zagrał 100 meczów, zdobywając 6 goli i notując 23 asysty.

- Bardzo się cieszę, czekałem na ten moment. Jestem podekscytowany na myśl o debiucie w Jagiellonii. Uwielbiam być przy piłce i atakować.  Uważam, że naprawdę dobrze będę pasował do drużyny. To zespół grający do przodu, chcący wygrywać mecze – mówił Anders po podpisaniu umowy.

Transfer nr 5

Duńczyk jest piątym piłkarzem pozyskanym przez Jagiellonię w letnim okienku transferowy. Wcześniej do Dumy Podlasia dołączyli

  • Michał Perchel
  • Rodrigo Conceição
  • Nik Prelec 
  • Jeremy Agbonifo
Przeczytaj także:
Starcie ze Szkotami. Jagiellonia poznała rywala w eliminacjach Ligi Europy