Królewskie Śpiewanie w Tykocinie! Najpiękniejsza muzyka w nadnarwiańskiej scenerii

Tegoroczna, 15 już edycja festiwalu Królewskie Śpiewanie w Tykocinie przyciągnęła tłumy z różnych części Polski. Mimo deszczu wielbiciele muzyki na żywo świetnie bawili się przy utworach wykonywanych w malowniczych okolicznościach przyrody.

W amfiteatrze usytuowanym za Urzędem Miejskim widzowie mogli podziwiać nie tylko artystów, ale też jedną z nielicznych na świecie rzek wielokorytowych.

Artyści

Line up wydarzenia był przebogaty. Podczas tegorocznej edycji usłyszeliśmy:

zespół Raz Dwa Trzy

Igora Herbuta z zespołem LemON

Leszka Możdżera

Jaśka Piwowarczyka

Łukasza Reksa

Magdalenę Chołuj

Marcina Jajkiewicza

Sylwię Banasik-Smulską

Małgorzatę Hutek.

Stawiamy na kulturę

To już 15 edycja Królewskiego Śpiewania w Tykocinie. Zdaniem burmistrza miasta, Mariusza Dudzińskiego, sekretem powodzenia tego projektu są artyści, którzy co roku przyciągają publuczność na imprezę.

Chcemy, by Tykocin rozwijał się na wszystkich płaszczyznach, także na tej kulturalnej.

Turystów do Tykocina przyciągają nie tylko zabytki i historia, ale też wydarzenia kulturalne. Kolejną flagową imprezą miasteczna jest zbliżająca się 27 Tykocińska Biesiada Miodowa. To w sobotę i niedzielę 22 i 23 sierpnia. A wcześniej - Obóz Wojsk Rzeczpospolitej XVII wieku. To w piątek 31 lipca.

Tykocin na weekend

Tykocin od lat zachwyca turystów wyjątkowym klimatem i nie bez powodu nazywany jest podlaską perłą baroku. Miasteczko, malowniczo położone nad Narwią, słynie z doskonale zachowanego barokowego układu urbanistycznego, odbudowanego zamku, zabytkowej Wielkiej Synagogi oraz charakterystycznego Placu Czarnieckiego. To miejsce, w którym historia przeplata się z wielokulturowym dziedzictwem regionu, a spacer brukowanymi uliczkami pozwala na chwilę przenieść się w czasie.

Latem Tykocin tętni życiem. Oprócz zwiedzania zabytków można wybrać się na spacer nad Narwią, spróbować regionalnej kuchni w klimatycznych restauracjach czy wziąć udział w licznych wydarzeniach plenerowych. Koncerty, rekonstrukcje historyczne i festiwale sprawiają, że niewielkie miasteczko staje się jednym z najciekawszych kierunków na weekendowy wyjazd po Podlasiu – zarówno dla miłośników historii, jak i osób szukających spokojnego wypoczynku w wyjątkowej scenerii.