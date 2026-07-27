Kolejny odcinek DK 19 otwarty. Trasa S19 rośnie w oczach

Do użytku oddano ponad 5 km dwujezdniowej drogi. Inwestycja miała poślizg, bo wykonawca natrafił na nieprzewidziane warunki gruntowe. Konieczne było m.in. wzmocnienie gruntu poprzez wykonanie nasypu przeciążeniowego.

Łącznie na trasie od przejścia w Kuźnicy do węzła Sokółka Północ powstało prawie 16 km trasy. Wspomniane 5 km jest w standardzie dwujezdniowej drogi, a pozostały odcinek o długości 10,5 km ma standard drogi ekspresowej (powstał 31 grudnia 2025 r. )

Koszt budowy drogi od granicy z Białorusią do węzła Sokółka-Północ wyniósł ponad pół miliarda złotych.

S19 rośnie w oczach

Od 8 lipca trwa budowa ponad 12-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Czarną Białostocką a węzłem Białystok Północ. Wartość umowy to 347 mln zł. Oddanie tego odcinka ma nastapić w 2028 r.

W tym roku GDDKiA spodziewa się jeszcze dwóch decyzji ZRID dla odcinków: Sokółka Północ - Czarna Białostocka (24, km) oraz Białystok Północ - Dobrzyniewo (9,4 km).

S19. Co już powstało

W ubiegłym roku oddano do użytku trzy fragmenty S19:

Haćki - Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski - Boćki

odcinek między węzłami Kuźnica i Sokółka Północ

S19. Co powstanie w tym roku

Do końca tego roku mają zakończyć się prace na kolejnych czterech inwestycjach:

- Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód (10,2 km),

- Deniski - Haćki (6,5 km),

- Boćki - Malewice (15,9 km),

- Malewice - Chlebczyn (25 km)

W tym roku ma być gotowych 95 km trasy S19. W sumie w województwie podlaskim będzie 175 km w standardzie dwujezdniowej „eski”