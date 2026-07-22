Plus minus pół miliarda. Trzy oferty na budowę hali widowiskowej w Białymstoku

Plus minus pół miliarda
Przetarg był przedłużany kilkukrotnie, a same przymiarki do budowy hali trwają już od kilkunastu lat. W końcu są konkrety czyli oferty na budowę obiektu. Najdroższa przekracza pół miliarda złotych
- MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach – cena: 484 829 100 zł brutto,
- UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim – cena: 489 786 000 zł brutto,
- Konsorcjum NDI S.A. (lider) i NDI SOPOT S.A. (partner) z Sopotu – cena: 537 737 303,21 zł brutto.
Weryfikacja
Teraz rozpoczyna się weryfikacja oraz ocena złożonych ofert zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
– Trzeba to zrobić skrupulatnie, dochowując wszystkich procedur wymaganych przepisami– mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
Po sprawdzeniu dokumentacji nastąpi ocena ofert poprzez przyznanie im punktacji. Po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą będzie on miał 30 miesięcy na zrealizowanie tego zadania.
Hal. Jak ma wyglądać?
- czterokondygnacyjny budynek
- ponad 30 tys. m2 powierzchni
- boiskiem głównym i treningowe z widowniami
- zespół odnowy i rekreacji
- pomieszczenia zawodników, artystów
- pomieszczenia gastronomiczne
- zespół konferencyjny
- widownia na 6,4 tys miejsc