Plus minus pół miliarda. Trzy oferty na budowę hali widowiskowej w Białymstoku

Plus minus pół miliarda

Przetarg był przedłużany kilkukrotnie, a same przymiarki do budowy hali trwają już od kilkunastu lat. W końcu są konkrety czyli oferty na budowę obiektu. Najdroższa przekracza pół miliarda złotych

MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach – cena: 484 829 100 zł brutto,

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim – cena: 489 786 000 zł brutto,

Konsorcjum NDI S.A. (lider) i NDI SOPOT S.A. (partner) z Sopotu – cena: 537 737 303,21 zł brutto.

Weryfikacja

Teraz rozpoczyna się weryfikacja oraz ocena złożonych ofert zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

– Trzeba to zrobić skrupulatnie, dochowując wszystkich procedur wymaganych przepisami– mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Po sprawdzeniu dokumentacji nastąpi ocena ofert poprzez przyznanie im punktacji. Po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą będzie on miał 30 miesięcy na zrealizowanie tego zadania.

Hal. Jak ma wyglądać?