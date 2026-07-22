Plus minus pół miliarda. Trzy oferty na budowę hali widowiskowej w Białymstoku

Paweł Jakubowski
2026-07-22 16:05

W przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku wpłynęły 5 oferty. Miasto rozpoczyna ich szczegółową analizę.

Projekt białostockiej hali z jasnym dachem i parkingami. O ofertach na budowę obiektu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: bialystok.pl/ Materiały prasowe

Plus minus pół miliarda

Przetarg był przedłużany kilkukrotnie, a same przymiarki do budowy hali trwają już od kilkunastu lat. W końcu są konkrety czyli oferty na budowę obiektu.  Najdroższa  przekracza pół miliarda złotych

  • MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach – cena: 484 829 100 zł brutto,
  • UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim – cena: 489 786 000 zł brutto,
  • Konsorcjum NDI S.A. (lider) i NDI SOPOT S.A. (partner) z Sopotu – cena: 537 737 303,21 zł brutto.

Weryfikacja

Teraz rozpoczyna się weryfikacja oraz ocena złożonych ofert zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

–  Trzeba to zrobić skrupulatnie, dochowując wszystkich procedur wymaganych przepisami– mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.  

Po sprawdzeniu dokumentacji nastąpi ocena ofert poprzez przyznanie im punktacji. Po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą będzie on miał 30 miesięcy na zrealizowanie tego zadania.

Hal. Jak ma wyglądać? 

  • czterokondygnacyjny budynek
  • ponad 30 tys. m2 powierzchni
  • boiskiem głównym i treningowe z widowniami
  • zespół odnowy i rekreacji
  • pomieszczenia zawodników, artystów
  • pomieszczenia gastronomiczne 
  • zespół konferencyjny
  • widownia na 6,4 tys miejsc

Przeczytaj także:
Nowa przestrzeń do relaksu. W Białymstoku powstała kolejna tężnia