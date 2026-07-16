Nowa przestrzeń do relaksu. W Białymstoku powstała kolejna tężnia

Paweł Jakubowski
2026-07-16 15:25

Tężnia solankowa powstała na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku. Jeszcze trwają formalnosi związane z odbiorem inwestycji. Wkrótce będzie można z niej korzystać.

Tężnia
Autor: Jakub Tomasz Gwiazdowsk/UM Białystok/ Materiały prasowe

Tężnia powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Budowa kosztowała blisko 543 tys. zł. 

– Tężnia solankowa tworzy miejsce sprzyjające wypoczynkowi, rekreacji i dbaniu o zdrowie -  mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Obiekt ma wymiary około 3×9,5 metra i średnią wysokość około 4 metrów. Posiada nowoczesną instalację technologiczną, która umożliwi wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego.

Obok tężni położono dekoracyjną kostką brukową; zamontowano ławki, kosze, donice, stojak na rowery i tablice informacyjne oraz oświetlenie 

Po zakończeniu formalności obiekt będzie dostępny dla mieszkanców. 

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