Nowa przestrzeń do relaksu. W Białymstoku powstała kolejna tężnia

Tężnia powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Budowa kosztowała blisko 543 tys. zł.

– Tężnia solankowa tworzy miejsce sprzyjające wypoczynkowi, rekreacji i dbaniu o zdrowie - mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Obiekt ma wymiary około 3×9,5 metra i średnią wysokość około 4 metrów. Posiada nowoczesną instalację technologiczną, która umożliwi wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego.

Obok tężni położono dekoracyjną kostką brukową; zamontowano ławki, kosze, donice, stojak na rowery i tablice informacyjne oraz oświetlenie

Po zakończeniu formalności obiekt będzie dostępny dla mieszkanców.