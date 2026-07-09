400 km na jednym ładowaniu. Nowe autobusy wjechały na białostockie drogi

Autobusy mają 12 metrów długości i mogą zabrać co najmniej 71 pasażerów, w tym 34 na miejscach siedzących. Każdy pojazd wyposażono w baterie umożliwiające przejechanie nawet do 400 kilometrów na jednym ładowaniu.

Komfort pasażerom zapewniają:

niskopodłogowa konstrukcja

automatycznie sterowana klimatyzacja i ogrzewanie

system zapowiedzi głosowych,

czytelne wyświetlacze informacji pasażerskiej,

kontrastowe oznaczenia dla osób słabowidzących oraz przestrzeń dla wózków z rampami.

– Już dziś dysponujemy 50 autobusami elektrycznymi, a w przyszłym roku ich liczba wzrośnie do 110. To inwestycja, która będzie służyć białostoczanom przez wiele lat, a jednocześnie kolejny element nowoczesnego i przyjaznego środowisku miasta – powiedział prezydent Białegostoku Truskolaski.

Koszt zakupu 30 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania to prawie 83 mln zł. Ponad 67 mln zł stanowiło bezzwrotne dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach inwestycji zamontowano również 28 urządzeń do ładowania.

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