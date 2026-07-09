Gdzie w czwartek zagrzmi? Ta część Polski może spodziewać się burzy

Gdzie uderzą burze? IMGW ostrzega wschód Polski, zwłaszcza Suwalszczyznę

Oto najnowsze komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej! W czwartek burze pojawią się we wschodniej części kraju. To efekt wpływu głębokiego niżu nad Litwą. Najbardziej narażone na nawałnice są dziś tereny Suwalszczyzny i południowy wschód Polski. Chmury burzowe będą szybko wędrować z północy na południe, dlatego nie należy obawiać się długotrwałych ulew.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz

Na wschodzie Polski pojawią się wichury i opady gradu

Tym razem to nie deszcz, a silny wiatr stanowi największe niebezpieczeństwo. Synoptycy prognozują porywy dochodzące do 65 km/h, na południowym wschodzie kraju prędkość wiatru może osiągnąć nawet 75 km/h. Jeśli chodzi o opady, prognozy wskazują na maksymalnie 15 milimetrów deszczu. Dodatkowo lokalnie niewykluczony jest drobny grad. Opublikowana przez Instytut prognoza obejmuje czwartek i obowiązuje od godziny 8:00 do 20:00.

Temperatury w Polsce. Na północnym wschodzie chłodno, termometry pokażą zaledwie 15 stopni

Czwartek, 9 lipca, przyniesie spore różnice temperatur. Najchłodniej będzie w północno-wschodnich regionach, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na poziomie zaledwie 15 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w centralnej części kraju z temperaturą około 19-20 stopni, z kolei na zachodzie powietrze nagrzeje się do 23 stopni. Przez cały dzień będzie odczuwalny umiarkowany, miejscami porywisty wiatr. Nocą niebo nad większością terytorium Polski ma być pogodne, jedynie na północnym wschodzie i w centrum możliwe są przelotne deszcze, a nawet burze. Minimalne temperatury wyniosą od 9-10 stopni na południu do 11-13 stopni w głębi kraju, na Wybrzeżu termometry wskażą około 15 stopni Celsjusza.

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