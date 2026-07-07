Tekstylne obrazy tworzone przez chilijskie kobiety. Wyjątkowa wystawa w Muzeum Pamięci Sybiru

Tekstylne obrazy, które powstały po zamachu stanu w Chile w 1973 roku można będzie oglądać w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wystawa "Arpilleras - nici pamięci" opowiada historię Chile z czasów dyktatury. Zestawia doświadczenia chillijskich kobiet z historiami Sybiraków, którzy utrwalali pamięć o represjach poprzez twórczość. W Polsce ekspozycja po raz pierwszy zostanie zaprezentowana na tak szeroką skalę.

- Niezależnie czy była to dyktatura lewicowa czy prawicowa, zarówno jedna i druga zawsze kończy się w tym samym miejscu. W obozie koncentracyjnym. I nieważne czy jest to na dalekiej Syberii, czy był to stadion Santiago de Chile - mówi dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński.

Dzieła choć ukazują represje i protesty, są żywe i pełne kolorów.

- Kobiety wykonywały je przy użyciu prostych, łatwo dostępnych i tanich materiałów. Nożyczek, nici, igieł, kolorowych tkanin i skrawków ubrań - podkreśla kurator wystawy Andres Mauricio Rojas Rojas.

Wystawa prezentuje 24 arpilleras, które zostały podzielone na pięć bloków tematycznych. To efekt współpracy z Muzeum Pamięci i Praw w Santiago. Ekspozycję będzie można oglądać od 10 lipca do 16 października.