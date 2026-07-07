19-letni kierowca BMW zginął na miejscu. Wyprzedzanie zakończyło się tragedią

Śmiertelny wypadek w Brzeźnicy na trasie Brańsk–Ciechanowiec.

19-letni kierowca BMW zginął mimo prowadzonej reanimacji.

Według policji do zderzenia doszło podczas wyprzedzania.

38-letni kierowca Toyoty trafił do szpitala.

Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 lipca, około godziny 13.25 na trasie Brańsk–Ciechanowiec, w miejscowości Brzeźnica. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierowca BMW podczas wykonywania manewru wyprzedzania zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. W obu samochodach podróżowali wyłącznie kierowcy.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. W akcji brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim oraz druhowie z OSP KSRG Brańsk i OSP KSRG Rudka. Do działań zadysponowano także zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie kierowcy BMW. Pomimo prowadzonej reanimacji 19-latek zmarł na miejscu.

38-letni kierowca Toyoty został przetransportowany do szpitala.

Przez wiele godzin droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia.

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