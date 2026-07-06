Szeptucha, pyszności i Eska Summer City. Tak było na Dniach Czarnej Białostockiej [ZDJĘCIA]

Paweł Jakubowski
2026-07-06 15:00

Muzyka, energia, podlaska magia, degustacje oraz pokazy tańca do tego brzemienia orkiestry i jeszcze Eska Summer City. Tak było na Dniach Czarnej Białostockiej.

4 lipca Czarnej Białostocka świętowała na całego. W centrum miasta były koncerty, masa pyszności, pokazy capoeira do tego wpadł nasz letni patrol Eska Summer City. 

Na scenie wystąpili  Szeptucha – zespół, który udowadnia, że tradycja może brzmieć nowocześnie i porwać do wspólnej zabawy. THE FELLOWS- grupa słynąca z dużej ale t energia i pasji oraz Voyager Music - formacja, która od lat rozgrzewa publiczność swoimi hitami jak „Polskie dziewczyny” czy „Johny”. 

- Świętujemy co roku na początku lipca. Być może ci, którzy są tu na co dzień nie doceniają uroków miasta i regionu. Mamy piękny zalew plażę, zielone tereny, przepiękną przyrodę. Można tu odpocząć i fajnie spędzić czas.  mówi burmistrz miasta Jacek Chrulski

Eska Sumer City przygotowała na dniach miasta miasteczko, w którym można było wziąć udział w konkursach oraz zgarnąć nasze letnie gadżety i podzielić się planami na wakacje. Zrobić fotki, zbić piątkę oraz wymienić się dobra energią. Pozdrawiamy wszystkich, którzy przewinęli się przez nasz eskowy namiot.   

Uśmiechnięta ekipa Eska Summer City przed namiotem radia. O imprezie w Czarnej Białostockiej przeczytasz na Eska Białystok.
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ESKA Summer City