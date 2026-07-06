W województwie podlaskim powstanie pierwsze pole do disc golfa

Nadleśnictwo Knyszyn podpisało porozumienie ze stowarzyszeniem Disc Golf Podlasie. Efektem współpracy będzie pierwsze na Podlasiu pole do disc golfa. Inicjatywa wpisuje się w nowoczesną strategię udostępniania lasów społeczeństwu. Park zostanie wkomponowany w leśny krajobraz w sposób całkowicie bezinwazyjny dla ekosystemu. A sam sport jest bardzo prosty i przyjemny.

Czym jest disc golf?

To sport łączący zasady klasycznego golfa z precyzją rzucania latającym dyskiem.

- Polega to na rzucaniu frisbee do koszy. Koszy, które są bezinwazyjne dla środowiska - tłumaczy leśniczka Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. - Bardzo ciekawa gra. Mamy nadzieję, że już we wrześniu uda się nam zrobić wielkie otwarcie.

Park powstanie na terenie Leśnictwa Krzemianka.