Suwałki Blues Festival 2026. Największy festiwal bluesowy w Polsce. Kto zagra? Program i największe gwiazdy

Gwiazdy festiwalu: Devon Allman, The Boneshakers, Budka Suflera, Perfect, Scott Henderson, Jan Borysewicz, Łukasz Drapała, Maciej Balcar i Mery Spolsky.

Około 40 zespołów z Polski i zagranicy oraz kilkuset muzyków.

Koncerty odbędą się na czterech głównych scenach oraz mniejszych scenach akustycznych.

Wstęp na koncerty plenerowe jest bezpłatny, natomiast wieczorne koncerty klubowe są biletowane.

Suwałki Blues Festival 2026 odbędzie się po raz dziewiętnasty. Potrwa trzy dni. W tym czasie na czterech scenach głównych odbędą się koncerty plenerowe, a na mniejszych scenach koncerty akustyczne. Zaplanowano także śniadania bluesowe, Suwałki Blues Drift 2026, paradę motocykli i koncert na mobilnej platformie. Festiwal rozpocznie się 9 lipca koncertem otwarcia w Suwalskim Ośrodku Kultury, podczas którego wystąpi zespół ze Stanów Zjednoczonych The Boneshakers. Biletowany koncert poprowadzi dziennikarz muzyczny Jan Chojnacki.

Suwałki Blues Festival 2026. Darmowe koncerty, parada motocykli i ponad 40 zespołów

Gitarzysta The Boneshakers Randy Jacobs w przeszłości grał m.in. ze Steviem Wonderem, Arethą Franklin i Eltonem Johnem. W Suwałkach wystąpią także: Łukasz Drapała, Maciej Balcer i Mery Spolsky. Będzie można posłuchać też hitów Perfectu i Budki Suflera.

Mieszkańcy Suwałk i turyści zobaczą w sumie około 40 zespołów, nie tylko bluesowych, z Polski i zagranicy. Na scenach wystąpi kilkuset muzyków. Suwałki Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju.

W sumie będzie można wysłuchać kilkudziesięciu koncertów na scenach plenerowych oraz w klubach i barach. Wstęp na imprezy plenerowe jest wolny. Wieczorne koncerty klubowe są biletowane. W ramach festiwalu odbędzie się też polska kwalifikacja do European Blues Challenge 2027.

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Suwałki Blues Festival to jedna z największych imprez muzycznych w Polsce, która co roku gromadzi tysiące fanów tej muzyki. Kwartalnik „Twój Blues” kilkakrotnie uznawał festiwal za wydarzenie bluesowe roku. Impreza jest organizowana przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury.