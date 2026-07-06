Suwałki Blues Festival 2026. Największy festiwal bluesowy w Polsce. Kto zagra? Program i największe gwiazdy

- Gwiazdy festiwalu: Devon Allman, The Boneshakers, Budka Suflera, Perfect, Scott Henderson, Jan Borysewicz, Łukasz Drapała, Maciej Balcar i Mery Spolsky.
- Około 40 zespołów z Polski i zagranicy oraz kilkuset muzyków.
- Koncerty odbędą się na czterech głównych scenach oraz mniejszych scenach akustycznych.
- Wstęp na koncerty plenerowe jest bezpłatny, natomiast wieczorne koncerty klubowe są biletowane.
Suwałki Blues Festival 2026 odbędzie się po raz dziewiętnasty. Potrwa trzy dni. W tym czasie na czterech scenach głównych odbędą się koncerty plenerowe, a na mniejszych scenach koncerty akustyczne. Zaplanowano także śniadania bluesowe, Suwałki Blues Drift 2026, paradę motocykli i koncert na mobilnej platformie. Festiwal rozpocznie się 9 lipca koncertem otwarcia w Suwalskim Ośrodku Kultury, podczas którego wystąpi zespół ze Stanów Zjednoczonych The Boneshakers. Biletowany koncert poprowadzi dziennikarz muzyczny Jan Chojnacki.
Suwałki Blues Festival 2026. Darmowe koncerty, parada motocykli i ponad 40 zespołów
Gitarzysta The Boneshakers Randy Jacobs w przeszłości grał m.in. ze Steviem Wonderem, Arethą Franklin i Eltonem Johnem. W Suwałkach wystąpią także: Łukasz Drapała, Maciej Balcer i Mery Spolsky. Będzie można posłuchać też hitów Perfectu i Budki Suflera.
Mieszkańcy Suwałk i turyści zobaczą w sumie około 40 zespołów, nie tylko bluesowych, z Polski i zagranicy. Na scenach wystąpi kilkuset muzyków. Suwałki Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju.
W sumie będzie można wysłuchać kilkudziesięciu koncertów na scenach plenerowych oraz w klubach i barach. Wstęp na imprezy plenerowe jest wolny. Wieczorne koncerty klubowe są biletowane. W ramach festiwalu odbędzie się też polska kwalifikacja do European Blues Challenge 2027.
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Suwałki Blues Festival to jedna z największych imprez muzycznych w Polsce, która co roku gromadzi tysiące fanów tej muzyki. Kwartalnik „Twój Blues” kilkakrotnie uznawał festiwal za wydarzenie bluesowe roku. Impreza jest organizowana przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury.