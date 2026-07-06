Od Rzeszowa po Białystok - Wschód Kultury budzi ciekawość i głód przeżyć!

Białystok po raz kolejny stanie się miejscem wyjątkowych artystycznych wydarzeń. Już w czwartek zaczyna się festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar, który od lat przyciąga miłośników muzyki, teatru, sztuk wizualnych i wydarzeń plenerowych. Wydarzenia potrwają od 9 do 12 lipca.

O festiwalu

Festiwal Inny Wymiar to interdyscyplinarne przedsięwzięcie realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu Wschód Kultury, tworzonego wspólnie przez Białystok, Lublin i Rzeszów. Przez lata wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych w Polsce, pokazując, że sztuka potrafi skutecznie łączyć ludzi i kultury.

Przez cztery dni różne zakątki Białegostoku zamienią się w przestrzenie pełne inspirujących koncertów, spektakli, wystaw i spotkań z artystami. Festiwal prezentuje bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Podlasia, jednocześnie promując wartości takie jak otwartość, dialog i wzajemny szacunek.

Jak co roku, program jest przebogaty.

Program

9.07.2026 | czwartek

11:00 | opowieści familijne Sylwia Dec: Co w puszczy piszczy? Centrum Aktywności Wielopokoleniowej, ul. Palmowa 28

16:00-18:00 | otwarta przestrzeń twórcza Małgorzata Wasilewska: Żyłkomania – strefa plecenia filofunu Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

17:00 | wernisaż wystawy Kristina Čepkenović Karlsen: Przestrzenie pamięci i wyobraźni kuratorki: Polina Golovátina-Mora, Katarzyna Niziołek Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

17:30 | koncert Tugłos Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

19:00 | koncert Ptaki Polski Kino Forum, ul. Legionowa 5

21:00 | koncert Seasonal, Daddy Was A Milkman & Gints Smukais Klub Fama, ul. Legionowa 5

10.07.2026 | piątek

10:00-17:00 | wystawa Kristina Čepkenović Karlsen: Przestrzenie pamięci i wyobraźni kuratorki: Polina Golovátina-Mora, Katarzyna Niziołek Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

10:00 | koncert familijny Kamila Papaj i Marek Papaj: Luśka i Muzykant Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 17

11:00-12:00 | otwarta przestrzeń twórcza Małgorzata Wasilewska: Żyłkomania – strefa plecenia filofunu Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 17

17:30 | wernisaż wystawy Władysław Nielipiński: Gorzko! Foyer Kina Forum, ul. Legionowa 5

18:00 | spotkanie Władysław Nielipiński i Mariusz Forecki prowadzenie: Olga Drenda Klub Fama, ul. Legionowa 5

19:15 | koncert organowy Roman Szlaużys Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2

20:00 | koncerty fie.dronowicz, Wianek Klub Fama, ul. Legionowa 5

22:00 | plenerowy pokaz filmu Producenci, reż. Mel Brooks, USA 1967, 88′ prelekcja: Sebastian Smoliński Plac przed Teatrem Dramatycznym, ul. Elektryczna 12

11.07.2026 | sobota

10:00-17:00 | wystawa Kristina Čepkenović Karlsen: Przestrzenie pamięci i wyobraźni kuratorki: Polina Golovátina-Mora, Katarzyna Niziołek Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

10:00 | koncert familijny Kamila Papaj i Marek Papaj: Luśka i Muzykant Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

10:00 | warsztaty Łukasz Gierejkiewicz: sitodruk Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19 telefoniczna rezerwacja miejsc od 25.06 od godz. 11:00 – tel. 85 67 67 367

11:00-12:00 | otwarta przestrzeń twórcza Małgorzata Wasilewska: Żyłkomania – strefa plecenia filofunu Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

11:00 | trening Justyna Bolek: Slavica Dance Fitness Suchy staw w Parku Branickich

13:00 | koncert Maciejowa Kapela Plac nieopodal ul. Zwierzynieckiej 13

14:00 | warsztaty śpiewu tradycyjnego Ewa Grochowska: Pieśni lata, pieśni miłości Nie Teatr, ul. H. Sienkiewicza 4 wiek: 16+ obowiązują zapisy / brak wolnych miejsc

14:00-16:00 | otwarta przestrzeń twórcza Sitofach: live printing Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

14:00-21:00 | wystawa Władysław Nielipiński: Gorzko! Foyer Kina Forum, ul. Legionowa 5

15:00 | spektakl Analog Collective: Mleko w tubce – o dzieciństwie w latach 90. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku telefoniczna rezerwacja miejsc od 25.06 od godz. 11:00 – tel. 85 67 67 367

16:00 | dyskusja Olga Drenda, Andrzej Kłopotowski, Katarzyna Sztop-Rutkowska: Białystok: transformacja. Jak lata 90. zmieniły miasto? moderacja: Anna Cymer Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

17:00 | koncert Maciejowa Kapela Różanka w Parku Planty

18:00 | koncert Partes Cerkiew Hagia Sophia w Białymstoku, ul. Trawiasta 5

18:00 | spektakl Analog Collective: Mleko w tubce – o dzieciństwie w latach 90. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Filia w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14 telefoniczna rezerwacja miejsc od 25.06 od godz. 11:00 – tel. 85 67 67 367

20:00 | koncert Cinnamon Gum Amfiteatr Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

22:00 | DJ set Pejzaż, The Very Polish Cut-Outs Klub Fama, ul. Legionowa 5

12.07.2026 | niedziela

10:00-17:00 | wystawa Kristina Čepkenović Karlsen: Przestrzenie pamięci i wyobraźni kuratorki: Polina Golovátina-Mora, Katarzyna Niziołek Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

10.00 | joga Ania Chomczyk / Joginka w podróży: Joga na wakacjach Suchy staw w Parku Branickich

11:00 | opowieści familijne Sylwia Dec: Co w puszczy piszczy? Altana w ogrodzie meczetu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, ul. Piastowska 13F

11:00 | warsztaty Justyna Żamojda: haft ręczny Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19 obowiązują zapisy / brak wolnych miejsc

11:00 | spacer Andrzej Kłopotowski: Osiedlownik. Postmodernizm – Centrum zbiórka: róg ul. Sienkiewicza i Warszawskiej

11:30 | muzyczny chill w parku Łukasz Dembiński & Buba Badjie Kuyateh Suchy staw w Parku Branickich

12:00-13:00 | otwarta przestrzeń twórcza Małgorzata Wasilewska: Żyłkomania – otwarta strefa plecenia filofunu Altana w ogrodzie meczetu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, ul. Piastowska 13F

14:00-21:00 | wystawa Władysław Nielipiński: Gorzko! Foyer Kina Forum, ul. Legionowa 5

14:00-16:00 | otwarta przestrzeń twórcza Sitofach: live printing Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

15:00 | spotkanie Kristina Čepkenović Karlsen, Polina Golovátina-Mora, Katarzyna Niziołek: Przestrzenie pamięci i wyobraźni Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

16:00 | spektakl Rafał Derkacz / Mikro Teatr: ON (BAZ)AIR Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Filia w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14 telefoniczna rezerwacja miejsc od 25.06 od godz. 11:00 – tel. 85 67 67 367

18:00 | koncert Yegor Zabelov Nie Teatr, ul. H. Sienkiewicza 4

18:00 | koncert Łukasz Dembiński & Buba Badjie Kuyateh: Two Souls Suchy staw w Parku Branickich

19:00 | spektakl Rafał Derkacz / Mikro Teatr: ON (BAZ)AIR Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Filia w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14 telefoniczna rezerwacja miejsc od 25.06 od godz. 11:00 – tel. 85 67 67 367

20:00 | koncerty BOKKA, NOËP Amfiteatr Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1

Fascynujące pogranicze

Wschód Kultury/Inny Wymiar to propozycja zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów, którzy chcą odkryć Białystok z nieco innej perspektywy. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy szukają niebanalnych artystycznych doświadczeń i chcą spędzić lipcowe dni w atmosferze kreatywności oraz spotkań z kulturą.

Jeśli jeszcze nie macie planów na drugi weekend lipca, warto wpisać festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar do swojego kalendarza. To doskonała okazja, by przekonać się, jak różnorodna i inspirująca potrafi być kultura pogranicza.