Szeptucha, pyszności i Eska Summer City. Tak było na Dniach Czarnej Białostockiej

4 lipca Czarnej Białostocka świętowała na całego. W centrum miasta były koncerty, masa pyszności, pokazy capoeira do tego wpadł nasz letni patrol Eska Summer City.

Na scenie wystąpili Szeptucha – zespół, który udowadnia, że tradycja może brzmieć nowocześnie i porwać do wspólnej zabawy. THE FELLOWS- grupa słynąca z dużej ale t energia i pasji oraz Voyager Music - formacja, która od lat rozgrzewa publiczność swoimi hitami jak „Polskie dziewczyny” czy „Johny”.

- Świętujemy co roku na początku lipca. Być może ci, którzy są tu na co dzień nie doceniają uroków miasta i regionu. Mamy piękny zalew plaże, zielone tereny, przepiękną przyrodę. Można tu odpocząć i fajnie spędzić czas. mówi burmistrz miasta Jacek Chrulski

Eska Sumer City przygotowała na dniach miasta miasteczko, w którym można było wziąć udział w konkursach oraz zgarnąć nasze letnie gadżety i podzielić się planami na wakacje. Zrobić fotki, zbić piątkę oraz wymienić się dobra energią. Pozdrawiamy wszystkich, którzy przewinęli się przez nasz eskowy namiot.