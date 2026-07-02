Na ul Antoniukowskiej w Białymstoku zasłabł kierowca. Akcja ratunkowa nie przyniosła skutku

Do zdarzenia doszło w czwartek(02.07) około godziny 11 na przecięciu ul Antoniukowskiej z Wierzbową i Świętokrzyską.

Jeden z kierowców ruszył na pomoc mężczyźnie, który stał zbyt długo autem ze skrzyżowania. Okazało się, że zasłabł.

Rozpoczęła się akcje reanimacyjną do której po chwili włączyły się służby mundurowe. Niestety życia kierowcy nie udało się uratować.