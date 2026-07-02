Na ul Antoniukowskiej w Białymstoku zasłabł kierowca. Akcja ratunkowa nie przyniosła skutku

Paweł Jakubowski
2026-07-02 12:29

Na ul. Antoniukowskiej samochód osobowy zatrzymał się na skrzyżowaniu i nie ruszał. Na nietypową sytuację uwagę zwrócił inny kierowca. Okazało się, że mężczyzna zasłabł. Policja niestety przekazała smutne wieści.

Akcja ratunkowa na Antoniukowskiej
Autor: Tom Gem/ Kolizyjne Podlasie/ Facebook

Do zdarzenia doszło w czwartek(02.07) około godziny 11 na przecięciu ul Antoniukowskiej z Wierzbową i Świętokrzyską.

Jeden z kierowców ruszył na pomoc mężczyźnie, który stał zbyt długo autem ze skrzyżowania. Okazało się, że zasłabł.

Rozpoczęła się akcje reanimacyjną do której po chwili  włączyły się służby mundurowe. Niestety życia kierowcy nie udało się uratować.   

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