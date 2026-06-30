Zderzenie dwóch ciężarówek. Na ekspresówkę wysypała się mąka

Paweł Jakubowski
2026-06-30 10:05

Do wypadku doszło na trasie S8 z Białegostoku do Warszawy. W okolicach miejscowości Rutki-Kossaki zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jeden z pojazdów przewoził mąkę.

Wypadek
Autor: OSP KSRG Rutki-Kossaki/ Materiały prasowe

Do wypadku doszło między godziną 8 a 9 rano. Na ekspresówce zderzyły się dwie ciężarówki. Jeden z pojazdów ma rozbitą kabinę, drugi roztrzaskaną naczepę, z której wysypała się mąka.

Jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku jest zablokowany - informuje biuro prasowe podlaskiej policji.

wypadek
Autor: OSP KSRG Rutki-Kossaki/ Materiały prasowe
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wypadek
wypadek ciężarówka