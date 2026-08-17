Kierowca BMW nie żyje. Koszmarny wypadek w Podlaskiem

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (16/17 sierpnia) na drodze krajowej nr 16 w Przewięzi, na trasie Augustów–Sejny. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, po godz. 1 kierowca BMW na prostym odcinku zjechał z jezdni. Auto uderzyło w drzewa, a później dachowało.

Niestety życia osoby prowadzącej samochód nie udało się uratować. Kierowca zginął.

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Strażacy pracowali do rana

Na miejsce skierowano m.in. zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec. Działania służb trwały przez kilka godzin. – Zastęp naszej jednostki został zadysponowany dziś w nocy do tragicznego w skutkach wypadku na trasie Augustów - Sejny, gdzie zginął kierowca osobówki. Pracowaliśmy do rana. Do godz. 6 obowiązywał ruch wahadłowy. Po raz kolejny apelujemy o bezpieczną i ostrożną jazdę – przekazali druhowie z OSP Augustów-Lipowiec.

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