Szaleństwo. Ibrox zdobyty. Jagiellonia wyrzuca Rangers z Ligi Europy

Rangersi ruszyli od początku, ale defensywa Jagiellonii spisywała się bardzo dobrze. W 13 minucie Duma Podlasia mogła prowadzić, ale strzał Imaza zatrzymał się na słupku szkockiej bramki.

W 18 min. sędzia dopatrzył się muśnięcia ręką przez Kobayashiego i podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola zamieniał Lawrence Shankland.

W 38 min. Jagiellonia mogła prowadzić, jednak Prelec nie wykończyła podania od Conceicao.

Gospodarze w Glasgow wykorzystują rzut karny 👀Rangers FC - Jagiellonia Białystok📺Polsat Sport 1, PS Premium 2📲Polsat Box Go pic.twitter.com/DhLiBYISPi— Polsat Sport (@polsatsport) August 13, 2026

Druga połowa

Gospodarze nie spieszyli się z atakami, a Jaga cierpliwie szukała okazji, tylko niewiele z tego wychodziło. Rangers też nie potrafił błysnąć. Oba zespoły grały zachowawczo, czując stawkę meczu.

Świetną akcję przeprowadziła Jagiellonia w 65 min. Klynge wrzucił w pole karnego na dalszy słupek, gdzie czekał już Nik Prelec i głową skierował piłkę do siatki.

Ibrox opanowała cisza. Rywale nic nie potrafili zrobić i Jagiellonia po remisie 1:1 awansowała do kolejnej rundy.

Brawo drużyna. Brawo Siemieniec.