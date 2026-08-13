Chcemy zdobyć ten stadion. Jagiellonia przed rewanżem z Rangers

Paweł Jakubowski
2026-08-13 16:21

Dziś (13.08) wieczorem Jagiellonia Białystok powalczy o awans do IV rundy eliminacji Ligi Europy. Dumę Podlasia czeka rewanżowe starcie z Rangers FC .

Cieszący się piłkarze Jagiellonii Białystok na boisku. O meczu z Rangers FC przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Kamil Świrydowicz/ Materiały prasowe

Jagiellonia po zwycięstwie u siebie 2:1 udała się na słynny Ibrox Stadium w Glasgow w dobrych nastrojach i apetytem na awans do kolejnej rundy. Trener Jagi spodziewa się ciężkiego pojedynku, ale zespół jest nastawiony optymistycznie.  

- Nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy, żeby wygrać i awansować dalej. To jest nasz cel. Jeżeli chcemy grać wyżej, niż w Lidze Konferencji, to musimy wygrywać na dużych stadionach, z dużymi firmami. Nie uciekniemy od tego. To jest próba, która  nas czeka - powiedział Adrian Siemieniec na konferencji w Szkocji 

Przeciwnikiem Jagiellonii będzie nie tylko utytułowana drużyna, ale też doping ok 50 tysięcznej publiczności na stadionie. Trener Jagi zaznacza jednak, że jego drużyna ma tożsamość i jest zespołem, który chce grać piłkę. 

-  Musimy skupić się przede wszystkim na boisku. Nawet, jeżeli trybuny mają ogromny wpływ, a ściany pomagają to na boisku staje 11 piłkarzy na 11 piłkarzy i nie ma więcej - dodał szkoleniowiec Jagi 

Mecz Rangers - Jagiellonia o godz. 20.30.

Transmisja w Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz w Super Polsacie.

Przeczytaj także:
Jeśli Jagiellonia przejdzie Rangersów, to zagra z tym zespołem
jagiellonia białystok
szkocja