Brutalny atak na babcię. Izabela J. używała noża i tarki

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łomży. Z ustaleń śledczych wynika, że 2 sierpnia 2026 roku w jednej z miejscowości na terenie gminy Śniadowo Izabela J. miała zaatakować swoją babcię, Zofię J.

Zdaniem prokuratury podejrzana działała z zamiarem przywłaszczenia pieniędzy oraz pozbawienia seniorki życia. Miała bić i kopać pokrzywdzoną po całym ciele, a także zadawać jej uderzenia nożem, rozbitą szklanką oraz tarką kuchenną.

Kobieta doznała obrażeń, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie jej organizmu na okres dłuższy niż siedem dni. Według śledczych do jej śmierci nie doszło dzięki postawie samej pokrzywdzonej oraz udzielonej jej pomocy medycznej.

Sąd aresztował Izabelę J. Podejrzana przebywa w zakładzie leczniczym

7 sierpnia prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Łomży wniosek o tymczasowe aresztowanie Izabeli J. na trzy miesiące. II Wydział Karny uwzględnił go w całości.

Ze względu na stan zdrowia podejrzanej areszt jest wykonywany w odpowiednim zakładzie leczniczym. Izabela J. odpowiada m.in. za usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem. Grozi jej kara co najmniej 15 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności.