Białystok gotowy na obchody. Będzie defilada i wojskowa grochówka

Tegoroczne świętowanie zainauguruje nabożeństwo w soborze św. Mikołaja Cudotwórcy przy ul. Lipowej, zaplanowane na sobotę o 8:30. Następnie, o 10:45 oficjalne delegacje uhonorują poległych na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada. Z kolei o 11:00 wierni spotkają się na uroczystej Mszy Świętej w białostockiej katedrze przy ul. Kościelnej.

Kulminacyjny moment sobotnich obchodów przewidziano na 12:30. To właśnie wtedy przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki zbiorą się żołnierze, weterani oraz oficjele i białostoczanie. Całość zwieńczy tradycyjna, widowiskowa defilada oddziałów wojskowych.

Organizatorzy nie zapomnieli również o modlitwach w innych świątyniach. Dzień wcześniej, 14 sierpnia o 13:00, wierni zgromadzą się w meczecie przy ul. Piastowskiej. Natomiast w niedzielę, 16 sierpnia o 10:15 nabożeństwo zorganizuje wspólnota ewangelicko-augsburska w kaplicy przy ul. Dolistowskiej.

Pikniki dla mieszkańców Białegostoku z okazji Święta Wojska Polskiego

Dla fanów militariów przygotowano specjalny Piknik Wojskowy na placu przed Teatrem Dramatycznym. Dodatkowo białostockie Muzeum Wojska otworzy podwoje swojego Parku Militarnego przy ul. Węglowej 3, który będzie czynny między 10:00 a 16:00. Na gości będą czekały stoiska edukacyjne, punkty służb mundurowych oraz praktyczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa.

Popołudniu, punktualnie o 17:00 obiekty Chorten Areny staną się areną Pikniku Rodzinnego, w którego ramach rozegrany zostanie Turniej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach wezmą udział drużyny reprezentujące wojsko, straż pożarną, policję, Straż Graniczną oraz Areszt Śledczy. Na najmłodszych uczestników będą czekały dmuchane place zabaw, a dla wszystkich zgłodniałych przygotowana zostanie darmowa grochówka. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Obchody Święta Wojska Polskiego upamiętniają kluczową dla losów kraju Bitwę Warszawską z 1920 roku. Ten historyczny triumf nad bolszewikami, często określany mianem „Cudu nad Wisłą”, zapewnił Polsce utrzymanie tak ciężko wywalczonej niepodległości.