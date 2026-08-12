Przykra sytuacja w salonie kosmetycznym na Podlasiu. Wszystko działo się na oczach klientki

Ponad 6,4 tys. kontroli L4 w woj. podlaskim

W pierwszym półroczu 2026 r. białostocki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdził ponad 6,4 tys. zwolnień lekarskich. Po kontrolach wstrzymano wypłatę 163 zasiłków o łącznej wartości 183,8 tys. zł. ZUS przypomina, że kontrole mogą dotyczyć zarówno zasadności wystawienia zwolnienia, jak i zachowania ubezpieczonego podczas choroby. Lekarz orzecznik ocenia, czy dana osoba nadal pozostaje niezdolna do pracy. Może przeprowadzić badanie albo oprzeć decyzję na dokumentacji medycznej.

Zegarki, meble i zabiegi kosmetyczne. Co wykryto w Podlaskiem?

Wśród przypadków ujawnionych w woj. podlaskim znalazł się właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się naprawą i sprzedażą zegarków. Kontrolerzy zastali go w siedzibie firmy. Mężczyzna przekonywał, że jedynie na krótko zastąpił żonę, która wyszła do apteki.

Właścicielka zakładu szyjącego bieliznę przebywała natomiast w firmowym biurze. Miała na sobie fartuch zabrudzony nićmi, ale tłumaczyła, że przyszła wyłącznie załatwić zaległe sprawy księgowe.

Podczas innej kontroli właściciel firmy meblarskiej przycinał płyty. Wyjaśniał, że przygotowywał je na własny użytek. ZUS ujawnił również przypadek fryzjerki, która obsługiwała klientki z powodu nieobecności pracownicy. W salonie kosmetycznym właścicielka wykonywała zabieg, ponieważ – jak twierdziła – zatrudniona osoba spóźniała się, a umówiona klientka już czekała.

Co można robić podczas zwolnienia lekarskiego?

L4 nie musi oznaczać bezwzględnego zakazu wychodzenia z domu. Ubezpieczony może udać się do lekarza, apteki, na badania lub rehabilitację. Dopuszczalne są także podstawowe zakupy czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, zwłaszcza gdy nie ma nikogo, kto mógłby go w tym wyręczyć.

W uzasadnionych sytuacjach możliwy jest również udział w pogrzebie bliskiej osoby, załatwienie pilnej sprawy urzędowej albo jednorazowe podpisanie dokumentów, jeśli nie może tego zrobić inna upoważniona osoba. Każda taka aktywność powinna jednak pozostawać zgodna z celem zwolnienia i nie może utrudniać powrotu do zdrowia.

Zakazane są praca zarobkowa oraz działania sprzeczne z zaleceniami lekarskimi, w tym wypoczynkowe wyjazdy. Zasady obowiązują niezależnie od tego, czy na zwolnieniu znalazła się adnotacja, że chory może chodzić, czy powinien leżeć.

Osoba, która niewłaściwie wykorzystuje L4, może stracić zasiłek za cały okres danego zwolnienia. W przypadku świadczenia rehabilitacyjnego sankcja obejmuje miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie. Pobrane wcześniej pieniądze podlegają zwrotowi.

Od 2027 r. nowe zasady dla pracujących w kilku miejscach

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. Osoba zatrudniona w kilku miejscach będzie mogła – jeśli pozwolą na to jej stan zdrowia i charakter obowiązków – otrzymać zwolnienie dotyczące tylko jednego miejsca pracy. Lekarz wystawi takie L4 na wniosek ubezpieczonego. W praktyce możliwe będzie korzystanie ze zwolnienia u jednego pracodawcy i dalsze wykonywanie obowiązków u drugiego.