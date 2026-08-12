Wielkie zmiany nad Kanałem Augustowskim. Przebudują zabytkową śluzę

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku poinformował na konferencji prasowej w Augustowie, że wykonawcą zadania będzie spółka Hydrobud Kielczyk z Białegostoku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku podkreśla, że śluza to jedna z najcenniejszych budowli hydrotechnicznych regionu, która ma istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, turystyki oraz gospodarki wodnej województwa podlaskiego.

Wody Polskie informują, że obiekt został odbudowany po drugiej wojnie światowej w 1947 roku a teraz potrzebuje kompleksowej modernizacji. Przez 80 lat przechodził jedynie bieżące naprawy.

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- Jest to jedna z największych inwestycji jeśli chodzi o Kanał Augustowski. To nie tylko duża inwestycja finansowa, ale także logistyczna. Mamy nadzieję, że modernizacja nie zakłóci odpoczynku turystom, którzy odwiedzają Augustów – powiedział dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Marian Magnuszewski.

Dodał, że zakres prac obejmuje całą śluzę, w tym wzmocnienie ścian komory i głów śluzy, wymianę poszycia śluz, wymianę mechanizmu napełniania komory a także zagospodarowanie terenu wokół śluzy.

Przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski powiedział, że to ważna inwestycja nie tylko dla tego obiektu, ale dla rozwoju turystyki w całym regionie. Podkreślił, że kanał ma ponad 200 lat i wymaga niezbędnych remontów.

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Wody Polskie informują, że modernizacja kanału trwa od wielu lat, a obecnie trwają remonty śluz Gorczyca i Spichlerzysko. Kanał Augustowski jest cennym zabytkiem sztuki hydrotechnicznej z pierwszej połowy XIX w. Na terenie Polski przebiega przez Równinę Augustowską i Kotlinę Biebrzańską.

Jest unikatowym w skali Europy zabytkiem budownictwa wodnego, polskiej myśli hydrotechnicznej. Ma 101 km długości, z czego 80 km jest w Polsce, pozostała część znajduje się na Białorusi. Kanał ma 18 śluz, z czego w Polsce jest 14. Był budowany od 1825 do 1839 roku. W 1968 r. został uznany za zabytek techniki.