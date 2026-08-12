Jeśli Jagiellonia przejdzie Rangersów, to zagra z tym zespołem

Paweł Jakubowski
2026-08-12 0:15

Jagiellonii Białystok poznała potencjalnego rywala w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Będzie to zespół z Gruzji - Iberia 1999 Tbilisi.

Jagiellonia Białystok
Autor: Mariusz Piotrowski/ Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

W III rundzie eliminacji Ligi Europy Iberia 1999 Tbilisi wyeliminowała irlandzki Larne FC i czeka na ekipę z Białegostoku lub Glasgow.  

Rewanż

Jagiellonia Białystok w czwartek zagra rewanż z Rangers FC. Duma Podlasia do tego starcia przystąpi z jednobramkową zaliczką po zwycięstwie 2:1 na własnym stadionie. 

Drużyna z Gruzji teoretycznie jest dużo słabsza od ekipy ze Szkocji, więc w przypadku przejścia Rangersów, faza Liga Europy może okazać się na wyciągnięcie ręki.

Mecz Rangers - Jagiellonia w czwartek o godz. 20:30 

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