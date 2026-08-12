Jeśli Jagiellonia przejdzie Rangersów, to zagra z tym zespołem

W III rundzie eliminacji Ligi Europy Iberia 1999 Tbilisi wyeliminowała irlandzki Larne FC i czeka na ekipę z Białegostoku lub Glasgow.

Rewanż

Jagiellonia Białystok w czwartek zagra rewanż z Rangers FC. Duma Podlasia do tego starcia przystąpi z jednobramkową zaliczką po zwycięstwie 2:1 na własnym stadionie.

Drużyna z Gruzji teoretycznie jest dużo słabsza od ekipy ze Szkocji, więc w przypadku przejścia Rangersów, faza Liga Europy może okazać się na wyciągnięcie ręki.

Mecz Rangers - Jagiellonia w czwartek o godz. 20:30