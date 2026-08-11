Dwumiesięczna dziewczynka znaleziona w Oknie Życia w Białymstoku

Paweł Jakubowski
2026-08-11 16:27

W Oknie Życia w Białymstoku znaleziono dwumiesięczną dziewczynkę. Dziecko było zadbane. Trafiło na badania do szpitala.

Okno życia
Autor: białystok.pl/ Materiały prasowe

Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziona w Oknie Życia w poniedziałek. Była przy niej karteczka z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o szczepieniach. Zgodnie z procedurą dziecko przewieziono na badania do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 

 Dziewczyna jest zdrowa. Tak wynika, ze wstępnych ustaleń medyków. Jest pogodna i uśmiechnięta - Mówi Aneta Łukowska rzeczniczka białostockiej placówki

Wiadomo, że dziecko do okna życia przyniosła matka. W liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia dziewczynki. Rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.

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