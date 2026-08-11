Dwumiesięczna dziewczynka znaleziona w Oknie Życia w Białymstoku

Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziona w Oknie Życia w poniedziałek. Była przy niej karteczka z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o szczepieniach. Zgodnie z procedurą dziecko przewieziono na badania do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Dziewczyna jest zdrowa. Tak wynika, ze wstępnych ustaleń medyków. Jest pogodna i uśmiechnięta - Mówi Aneta Łukowska rzeczniczka białostockiej placówki

Wiadomo, że dziecko do okna życia przyniosła matka. W liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia dziewczynki. Rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.