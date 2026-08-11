Na dachu Alfa Centrum w Białymstoku zebrano 175 kg miodu

Miejska pasieka w Alfa Centrum składa się z uli zamieszkałych przez pszczoły rasy kraińskiej i działa nieprzerwanie od 2022 roku. Opiekują się nią doświadczeni pszczelarze z Pszczelarium.

- Zawsze powtarzamy, że pszczoły najlepiej pokazują kondycję swojego otoczenia. Tegoroczne miodobranie to powód do ogromnej satysfakcji, bo oznacza, że w sąsiedztwie Alfa Centrum owady te znalazły doskonałe warunki do życia i pracy. W tym sezonie przeprowadziliśmy łącznie 3 miodobrania – w maju, czerwcu oraz lipcu - mówi Adam Marchela, pszczelarz z firmy Pszczelarium, opiekujący się pasieką na terenie Alfa Centrum.

Na dachu Alfa Centrum są 4 pszczele rodziny. Bardzo bogatą i zróżnicowaną bazę pożytkową zapewniła im sprzyjająca pogoda raz bliskość wyjątkowych terenów zielonych – Parku Planty oraz Ogrodów Pałacu Branickich.

- Co ciekawe, specyficzny mikroklimat miasta sprawia, że pszczoły bardzo dobrze tu zimują i zużywają mniej pokarmu niż na terenach wiejskich czy leśnych, żyjąc w pełnej harmonii z otoczeniem – dodaje Adam Marchela

Pszczoły i ekosystem. Dla kogo miód?

W Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, które odpowiadają za zapylanie aż 71 ze 100 głównych gatunków roślin uprawnych. Ich obecność w miastach bezpośrednio wspiera bioróżnorodność i lokalny ekosystem.

– Nasza pasieka na dachu pokazuje, że nawet w centrum miasta można stworzyć bezpieczne miejsce dla pszczół. To projekt, który wspiera lokalny ekosystem – nie tylko pszczoły miodne, ale też dzikie gatunki, od których zależy różnorodność roślin. Cieszy nas, że klienci tak chętnie sięgają po lokalny miód i cenią sobie tę inicjatywę – mówi Alicja Kasprzyk-Siemienkiewicz, Marketing Manager Alfa Centrum, NEPI Rockcastle.

Zebrany na dachu miód trafi do klientów Alfa Centrum za pośrednictwem aplikacji lojalnościowej SPOT. Aby odebrać swój własny słoiczek tego unikalnego, białostockiego miodu, wystarczy śledzić katalog nagród w aplikacji.

Alfa Białystok

W Alfa Centrum znajduje się ponad 140 lokali handlowych i usługowych. Obiekt w pełni przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz rodziny z małymi dziećmi.