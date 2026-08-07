Lodowisko na upały. W Białymstoku latem można śmigać na łyżwach

Paweł Jakubowski
2026-08-07 5:15

W Białymstoku panują tropikalne upały, ale można na chwilę oderwać się od gorąca i pojeździć na łyżwach. Od 6 sierpnia otwarte będzie lodowisko przy ul. 11 Listopada.

Wielu łyżwiarzy na krytym lodowisku w Białymstoku. O letnich ślizgawkach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Paweł Jakubowski

Białystok zalicza się do nielicznych miast w Polsce, gdzie w środku wakacji można rekreacyjnie pojeździć na łyżwach. 

To trzeci rok z rzędu, w którym w Białymstoku na łyżwach można jeździć nie tylko zimą, kiedy zainteresowanie tego typu aktywnością jest zdecydowanie najwyższe.  W efekcie poprzedni sezon był jednym z najdłuższych w historii i rekordowym pod względem frekwencji. Tafla była dostępna od 3 lipca 2025 r. do 12 kwietnia 2026 r. W tym czasie kupiono 119 586 biletów wstępu. 

Łyżwy wieczorem

W tym roku jest podobnie. Wieczorami lodowisko będzie dostępne dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku – zarówno tych, którzy stawiają pierwsze kroki na lodzie, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy.

Wejście na ślizgawkę obejmuje minimum 60 minut jazdy. Na miejscu działa wypożyczalnia około 800 par łyżew w rozmiarach od 25 do 50. 

Letnie ślizgawki działają od czwartku do niedzieli w godzinach 18.00–20.00.

Ceny biletów za 60 minut:

  • bilet normalny – 17 zł,
  • bilet ulgowy – 12 zł,
  • bilet grupowy (od 10 osób) – 10 zł/os.,
  • bilet rodzinny 2os. (opiekun + dziecko do 13 lat) – 24 zł,
  • bilet BKDR/KAS normalny - 8,50 zł,
  • bilet BKDR/KAS ulgowy - 6,00 zł
  • Nie masz łyżew? To nie problem!

Początkujący mogą także wypożyczyć specjalne pingwinki i misie do nauki jazdy, również w cenie 12 zł za godzinę. Istnieje także możliwość ostrzenia własnych łyżew – koszt usługi to 20 zł.

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