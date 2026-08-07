Lodowisko na upały. W Białymstoku latem można śmigać na łyżwach

Białystok zalicza się do nielicznych miast w Polsce, gdzie w środku wakacji można rekreacyjnie pojeździć na łyżwach.

To trzeci rok z rzędu, w którym w Białymstoku na łyżwach można jeździć nie tylko zimą, kiedy zainteresowanie tego typu aktywnością jest zdecydowanie najwyższe. W efekcie poprzedni sezon był jednym z najdłuższych w historii i rekordowym pod względem frekwencji. Tafla była dostępna od 3 lipca 2025 r. do 12 kwietnia 2026 r. W tym czasie kupiono 119 586 biletów wstępu.

Łyżwy wieczorem

W tym roku jest podobnie. Wieczorami lodowisko będzie dostępne dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku – zarówno tych, którzy stawiają pierwsze kroki na lodzie, jak i bardziej doświadczonych łyżwiarzy.

Wejście na ślizgawkę obejmuje minimum 60 minut jazdy. Na miejscu działa wypożyczalnia około 800 par łyżew w rozmiarach od 25 do 50.

Letnie ślizgawki działają od czwartku do niedzieli w godzinach 18.00–20.00.

Ceny biletów za 60 minut:

bilet normalny – 17 zł,

bilet ulgowy – 12 zł,

bilet grupowy (od 10 osób) – 10 zł/os.,

bilet rodzinny 2os. (opiekun + dziecko do 13 lat) – 24 zł,

bilet BKDR/KAS normalny - 8,50 zł,

bilet BKDR/KAS ulgowy - 6,00 zł

Nie masz łyżew? To nie problem!

Początkujący mogą także wypożyczyć specjalne pingwinki i misie do nauki jazdy, również w cenie 12 zł za godzinę. Istnieje także możliwość ostrzenia własnych łyżew – koszt usługi to 20 zł.