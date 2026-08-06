Liga Europy. Jagiellonia wkracza do gry i podejmuje legendarny Rangers FC

Julia Łata
Paweł Jakubowski
2026-08-06 10:13

Dziś w Białymstoku wielkie sportowe święto, na Chorten Arenie czeka nas emocjonujące widowisko. Jagiellonia Białystok zagra ze szkockim Rangers FC. Stawką jest awans do IV rundy eliminacji do Ligi Europy.

Kibice Jagiellonii Białystok dopingują na trybunach. O meczu z Rangers FC przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Kamil Świrydowicz/Jagiellonia Białystok

Dzisiejszy przeciwnik Jagi - Rangers FC - to 55-krotny mistrz Szkocji i jeden z najtrudniejszych rywali z jakim dotychczas mierzyła się Duma Podlasia. 

- To bardzo wymagający przeciwnik Rangers to ogromny klub, wręcz legendarny nie tylko na poziomie piłki szkockiej, ale też jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie i Europę - mówi trener Adrian Siemieniec. 

Jagiellonia ma za sobą dwa zwycięstwa - z Koroną Kielce i Motorem Lublin. Natomiast Rangers FC zremisował swoje pierwsze spotkanie w szkockiej lidze. Sezon 2025/2026 oba zespoły zakończyły na ostatnim miejscu podium. 

Wiedzieliśmy, że trafimy na ciężkiego rywala - mówi kapitan Żółto-Czerwonych Taras Romanczuk. - Jesteśmy na podobnym poziomie jeśli chodzi o przygotowania, zagraliśmy jeden mecz więcej niż oni.

Jagiellonia Białystok trzeci rok z rzędu gra w europejskich pucharach i mierzyła się już z wymagającymi rywalami, m.in. Realem Betis, Fiorentiną, Rayo Vallecano czy RC Strasbourg.

Początek czwartkowego spotkania na Chorten Arenie o godz. 18:00. 

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