Liga Europy. Jagiellonia wkracza do gry i podejmuje legendarny Rangers FC

Dzisiejszy przeciwnik Jagi - Rangers FC - to 55-krotny mistrz Szkocji i jeden z najtrudniejszych rywali z jakim dotychczas mierzyła się Duma Podlasia.

- To bardzo wymagający przeciwnik Rangers to ogromny klub, wręcz legendarny nie tylko na poziomie piłki szkockiej, ale też jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie i Europę - mówi trener Adrian Siemieniec.

Jagiellonia ma za sobą dwa zwycięstwa - z Koroną Kielce i Motorem Lublin. Natomiast Rangers FC zremisował swoje pierwsze spotkanie w szkockiej lidze. Sezon 2025/2026 oba zespoły zakończyły na ostatnim miejscu podium.

- Wiedzieliśmy, że trafimy na ciężkiego rywala - mówi kapitan Żółto-Czerwonych Taras Romanczuk. - Jesteśmy na podobnym poziomie jeśli chodzi o przygotowania, zagraliśmy jeden mecz więcej niż oni.

Jagiellonia Białystok trzeci rok z rzędu gra w europejskich pucharach i mierzyła się już z wymagającymi rywalami, m.in. Realem Betis, Fiorentiną, Rayo Vallecano czy RC Strasbourg.

Początek czwartkowego spotkania na Chorten Arenie o godz. 18:00.