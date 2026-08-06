Makabryczny wypadek na polu. Prasa belująca wciągnęła mężczyznę

Paweł Jakubowski
2026-08-06 8:10

Tragiczny wypadek miał miejsce w miejscowości Kisiołki w gminie Łomża. Prasa belująca wciągnęła mężczyznę. 37-latek zginął na miejscu.

Czerwony wóz strażacki i traktor z prasą na polu w Kisiołkach. O tragedii przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KM Państwowej Straży Pożarnej w Łomży/ Materiały prasowe

Służby zostały powiadomione o wypadku w środę o godz. 19:18.

-  Po przybyciu na miejsce zastaliśmy mężczyznę uwięzionego wewnątrz maszyny rolniczej. Po wydobyciu mężczyzny z maszyny Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon - informuje biuro prasowe Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury.

Sezon na wypadki

Latem w czasie prac rolniczych niestety dochodzi do dużej liczby wypadku. Służby niezmiennie apelują o dużą rozwagę

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem zatorów,  czy naprawą maszyn należy bezwzględnie wyłączyć maszynę  i upewnić się, że wszystkie ruchome elementy całkowicie się zatrzymały. Chwila nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnej tragedii-  informują strażacy. 

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