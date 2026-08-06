Makabryczny wypadek na polu. Prasa belująca wciągnęła mężczyznę

Służby zostały powiadomione o wypadku w środę o godz. 19:18.
- Po przybyciu na miejsce zastaliśmy mężczyznę uwięzionego wewnątrz maszyny rolniczej. Po wydobyciu mężczyzny z maszyny Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon - informuje biuro prasowe Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury.
Sezon na wypadki
Latem w czasie prac rolniczych niestety dochodzi do dużej liczby wypadku. Służby niezmiennie apelują o dużą rozwagę
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem zatorów, czy naprawą maszyn należy bezwzględnie wyłączyć maszynę i upewnić się, że wszystkie ruchome elementy całkowicie się zatrzymały. Chwila nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnej tragedii- informują strażacy.