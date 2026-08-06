Makabryczny wypadek na polu. Prasa belująca wciągnęła mężczyznę

Służby zostały powiadomione o wypadku w środę o godz. 19:18.

- Po przybyciu na miejsce zastaliśmy mężczyznę uwięzionego wewnątrz maszyny rolniczej. Po wydobyciu mężczyzny z maszyny Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon - informuje biuro prasowe Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury.

Sezon na wypadki

Latem w czasie prac rolniczych niestety dochodzi do dużej liczby wypadku. Służby niezmiennie apelują o dużą rozwagę