Te sprzęty pożerają prąd podczas upałów. Latem rachunki mogą mocno wzrosnąć

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-08-05 13:02

W Polsce panują obecnie nieznośne upały. Skutki ekstremalnie wysokich temperatur odczuwamy jednak nie tylko na własnej skórze. Urządzenia wykorzystywane do chłodzenia mieszkań oraz przechowywania żywności pracują dłużej i intensywniej, przez co zużycie energii wyraźnie rośnie. Warto wiedzieć, które domowe sprzęty podczas fali gorąca najmocniej podbijają rachunki za prąd.

Podczas fali upałów licznik energii może przyspieszyć niemal niezauważalnie. Wyższe rachunki nie zawsze są bowiem skutkiem korzystania z urządzeń o największej mocy. Równie ważne jest to, jak długo dany sprzęt pozostaje włączony i z jaką intensywnością musi pracować.

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W letnich miesiącach część domowych urządzeń działa na podwyższonych obrotach przez wiele godzin. To właśnie regularna i długotrwała praca może najmocniej odbić się na wysokości rachunku. Warto więc sprawdzić, które sprzęty podczas upałów po cichu pochłaniają najwięcej energii i uszczuplają domowy budżet.

Kobieta siedzi na podłodze przed wentylatorem. O koszcie chłodzenia podczas upałów przeczytasz na Eska Białystok.
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