Te sprzęty pożerają prąd podczas upałów. Latem rachunki mogą mocno wzrosnąć

Podczas fali upałów licznik energii może przyspieszyć niemal niezauważalnie. Wyższe rachunki nie zawsze są bowiem skutkiem korzystania z urządzeń o największej mocy. Równie ważne jest to, jak długo dany sprzęt pozostaje włączony i z jaką intensywnością musi pracować.

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W letnich miesiącach część domowych urządzeń działa na podwyższonych obrotach przez wiele godzin. To właśnie regularna i długotrwała praca może najmocniej odbić się na wysokości rachunku. Warto więc sprawdzić, które sprzęty podczas upałów po cichu pochłaniają najwięcej energii i uszczuplają domowy budżet.

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