38-latek uwięził i katował partnerkę. Poszedł za nią do szpitala

38-latek miał bić i przetrzymywać partnerkę.

Kobieta uciekła z mieszkania nad ranem.

Mężczyznę zatrzymano w szpitalu.

Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.

Według ustaleń policjantów wszystko zaczęło się podczas spotkania w mieszkaniu znajomego. 38-letni białostoczanin miał wielokrotnie uderzać partnerkę po twarzy i szarpać ją za włosy. Kiedy kobieta próbowała wydostać się z lokalu, mężczyzna nie pozwalał jej wyjść.

Pokrzywdzona miała być przetrzymywana w mieszkaniu aż do rana. Dopiero gdy jej partner na chwilę stracił czujność, zdołała opuścić budynek. Po ucieczce potrzebowała pomocy medycznej i została przewieziona do szpitala.

38-latek pojawił się na szpitalnym oddziale

Na tym dramat kobiety się nie zakończył. Dwa dni później podejrzany odnalazł ją w jednej z placówek medycznych w Białymstoku. Jak wynika z policyjnego komunikatu, był nietrzeźwy, wszczął awanturę i zachowywał się agresywnie. Miał również ponownie zaatakować swoją partnerkę.

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Na miejscu interweniowali policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali 38-latka, który trafił następnie do policyjnego aresztu.

Grozi mu nawet 25 lat więzienia

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, połączonego z groźbami i spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu. Złożył także wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

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Sąd przychylił się do tego wniosku. Najbliższe trzy miesiące 38-latek spędzi w areszcie. Za zarzucane mu przestępstwo może zostać skazany nawet na 25 lat pozbawienia wolności.

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