Rekordowy upał w Białymstoku. Jak sobie radzić ?

Julia Łata
2026-08-05 9:07

Temperatura w Białymstoku dobije dziś do 38 stopni. IMGV wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Sprawdź jak się chronić.

Termometr na tle ostrego słońca wskazujący wysoką temperaturę. O upałach w Białymstoku przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Pixabay.com

IMGW ostrzega przed rekordowym upałem w Białymstoku i Województwie Podlaskim. Wydano alerty.

Alert drugiego stopnia dla Białegostoku

W Białymstoku obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Temperatura wzrośnie nawet do 36 st. C, a odczuwalna wyniesie blisko 40 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku.

Jak się chronić?

  • Nawadniaj organizm przez cały dzień, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia.
  • Najgorętszą część dnia najlepiej spędzić w chłodnym miejscu, ograniczając pobyt na pełnym słońcu.
  • Wybieraj przewiewną odzież w jasnych kolorach oraz osłaniaj głowę przed promieniami słonecznymi.
  • Nie zapominaj o okularach przeciwsłonecznych i kosmetykach z filtrem UV.
  • W ciągu dnia zasłaniaj okna, a mieszkanie przewietrz dopiero wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie.
  • Większy wysiłek fizyczny przełóż na poranek lub wieczór.
  • Sięgaj po lekkostrawne posiłki i produkty zawierające dużo wody, takie jak owoce i warzywa.
  • Unikaj alkoholu i ogranicz napoje z dużą ilością kofeiny.
  • Gdy zrobi się zbyt gorąco, schłodź organizm chłodnym prysznicem lub mokrym ręcznikiem.
  • Nie zostawiaj nikogo w zamkniętym samochodzie.
  • Szczególną uwagę zwróć na dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore, które najgorzej znoszą upały.
  • Pamiętaj również o zwierzętach – zapewnij im wodę i możliwość schronienia się w cieniu.
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