Rekordowy upał w Białymstoku. Jak sobie radzić ?

IMGW ostrzega przed rekordowym upałem w Białymstoku i Województwie Podlaskim. Wydano alerty.
Alert drugiego stopnia dla Białegostoku
W Białymstoku obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Temperatura wzrośnie nawet do 36 st. C, a odczuwalna wyniesie blisko 40 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku.
Jak się chronić?
- Nawadniaj organizm przez cały dzień, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia.
- Najgorętszą część dnia najlepiej spędzić w chłodnym miejscu, ograniczając pobyt na pełnym słońcu.
- Wybieraj przewiewną odzież w jasnych kolorach oraz osłaniaj głowę przed promieniami słonecznymi.
- Nie zapominaj o okularach przeciwsłonecznych i kosmetykach z filtrem UV.
- W ciągu dnia zasłaniaj okna, a mieszkanie przewietrz dopiero wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie.
- Większy wysiłek fizyczny przełóż na poranek lub wieczór.
- Sięgaj po lekkostrawne posiłki i produkty zawierające dużo wody, takie jak owoce i warzywa.
- Unikaj alkoholu i ogranicz napoje z dużą ilością kofeiny.
- Gdy zrobi się zbyt gorąco, schłodź organizm chłodnym prysznicem lub mokrym ręcznikiem.
- Nie zostawiaj nikogo w zamkniętym samochodzie.
- Szczególną uwagę zwróć na dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore, które najgorzej znoszą upały.
- Pamiętaj również o zwierzętach – zapewnij im wodę i możliwość schronienia się w cieniu.