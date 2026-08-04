Rękodzieło, strongmani, retro auta i koncerty. Za nami 37. Jarmark Dominikański w Choroszczy [ZDJĘCIA]

W niedzielę działo się w Choroszczy! Na terenie zielonym przed Muzeum Wnętrz Pałacowych już po raz 37. odbył się Jarmark Dominikański. Na imprezę przyszły tłumy mieszkańców, ale też turyści.

Była cała masa atrakcji! Wśród nich stoiska z rękodziełem ludowym, regionalne smakołyki, strefa animacji, retro auta, Strongman Europe Cup Choroszcz 2026, pokazy konne Chorągwi Husarskiej Koronnej Stefana Branickiego i koncerty. Publiczność ze sceny rozgrzewali Cookies Band, Daria Marx i na deser Zespół Łzy.

- Od początku jarmark idzie w w takim rockowym stylu. Staramy się zapraszać legendy, żeby przyjechały zespoły z piosenkami, które dobrze ludzie znają i śpiewają. Nasi mieszkańcy czekają na to co roku i czekają na to co im zgotujemy, a myślę, że dzisiaj zgotowaliśmy im bardzo dobrą i udaną imprezę - mówi Izabela Dąbrowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Na Jarmark Dominikański wpadł też nasz letni patrol Eska Summer City razem z naszym partnerem Województwem Podlaskim. Byliśmy tam z całą masą wakacyjnych eskowych gadżetów. Dziękujemy za wspólną zabawę! Szukajcie siebie na fotkach :)