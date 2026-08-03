Znęcał się nad psem. Nagrywał czynności seksualne z udziałem zwierzęcia

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymali 30-letniego mieszkańca naszego powiatu podejrzanego o znęcanie się nad swoim psem. W trakcie przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli również substancje psychotropowe - tzw. ,,kryształ”.

Śledczy zajmujący się sprawą ustalili, że mężczyzna znęcał się nad psem wykonując wobec czworonoga czynności o charakterze seksualnym i utrwalał to telefonem. Następnie nagrania te udostępniał innym osobom - informuje biuro prasowe KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latkowi zarzutów rozpowszechnienia treści pornograficznych z udziałem zwierzęcia oraz znęcania się nad nim, jak również posiadania środków odurzających.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do tego i zastosował wobec mieszkańca naszego powiatu tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.